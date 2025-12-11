タレントのタモリ（８０）がドジャース侍戦士たちに迫る―。テレビ朝日系「タモリステーション」（２９日・後７時）では、世界一連覇を成し遂げたドジャースと、Ｖに大きく貢献した日本人選手を徹底検証。ドジャースファンの俳優・木村佳乃（４９）、侍ジャパン前監督・栗山英樹氏（６４）、ＭＬＢで活躍した経験を持つ田口壮氏（５６）、斎藤隆氏（５５）を迎え、２０２５年シーズンの各試合を振り返る。

闇バイトや異常気象、クマ被害など、今年も多様なテーマを深掘りしてきた「タモステ」。年内最後の放送にふさわしい、完全保存版の３時間スペシャルだ。

日本のみならず、世界を熱狂させた侍トリオ。大谷翔平投手（３１）は６月に２年ぶりの二刀流復活を果たし、ナ・リーグ優勝決定シリーズではＭＶＰを獲得。開幕から先発ローテーションを守り抜いた山本由伸投手（２７）はワールドシリーズ第２戦で完投勝利、第７戦では異例のリリーフ登板で胴上げ投手に。松井秀喜氏以来、日本人２人目のワールドシリーズＭＶＰに輝いた。今年入団した佐々木朗希投手（２４）はレギュラーシーズンこそ右肩の故障で長期離脱を余儀なくされたが、９月にリリーフとして復帰。ポストシーズンで守護神を担うなど、チームに貢献した。

今回の放送では３人の躍動を選手やチーム関係者、対戦相手の証言、そして球界のレジェンドたちの分析を交えながらたどり、活躍の背後に秘められた知られざる物語が明かされる。また、それぞれの幼少期〜現在までのヒストリーを蔵出し映像で紹介。大谷が高校３年のときに描いた人生設計シートとの答え合わせ、由伸がドジャース入団後も続けるトレーニング、佐々木が少年時代から憧れ続ける存在、ドジャース連覇を支えた日本人スタッフの存在を探っていく。

来年の野球界についても触れられる。一番の注目はファンが気になる来春のＷＢＣ（ワールドベースボールクラシック）。すでに大谷、由伸は出場を明言しているが、他メンバーの動向もチェックする。２０２６年に海を渡る侍選手たちや、ＭＬＢの見どころも網羅。今年の興奮がよみがえるだけでなく、来年の楽しみも増す３時間となっている。