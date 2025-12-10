巨人の浅野翔吾外野手（２１）が１６日、原点回帰のフルスイングで来季の飛躍を誓った。都内で行われたトークイベントに中山と参加。ファンからあこがれの選手を聞かれ、アストロズのホセ・アルテューベ内野手（３５）を挙げ、目指すべき姿に掲げた。３年目の今季、２９試合で打率１割８分７厘、２本塁打、８打点と苦戦した若武者は、自身より３センチ低い身長１６８センチと小柄ながら首位打者３度、盗塁王２度、通算２５５本塁打と３拍子そろう「小さな巨人」を参考に、持ち味のフルスイングを取り戻す。

今季の悔しさをかみ締めた浅野は、目指すべき姿をはっきりと口にした。トークイベントの中盤、ファンからの「憧れの選手は？」の質問にアルテューベの名を即答した。１４年から４年連続で２００安打を達成するなど通算２３８８安打で、同２５５本塁打。確実性にパンチ力を兼ね備えた“小さな大打者”を理想像とした。イベント後に取材に応じ「身長も似た感じで、体つきも似ている部分がある」と高松商時代から参考にしてきた。「しっかり振って、その中でアプローチをしている。自分はビビって合わせにいくのが今シーズン目立った」と、自己最低に終わった２５年を振り返り、違いを冷静に分析した。

１１月２５日に行われた契約更改後の会見で「野球人生で一番悔しかった１年」と語った今季は、オープン戦で結果を残せず開幕直前に２軍降格。状態は上がらず２軍でも不振にあえぎ、一時は３軍降格も経験した。５月に１軍昇格を果たしたが、６月に右手首骨折で離脱。けがにも泣いた１年になった。「（フルスイングを）１年目はできていた。野球の怖さを知って２、３年目にできなくなった」。シーズン中に現状を打破しようと必死にもがいた結果が、最大の魅力を奪う要因にもなった。

今オフは阪神・森下やロッテ・西川らが通う都内の野球トレーニング施設で新たな取り組みにも挑戦中。「何かを大きく変えないと、このまま野球人生が終わる」と悲壮な決意を胸に秘め、１日約７時間の猛練習で来季の巻き返しを期す。この日のイベントでは「つらいときの乗り越え方」を「結局思い出になると思えれば。成功すれば『あんな時もあったな』となる」と前向きな発言でファンの質問に答えた。

来季の巨人は激しい外野の定位置争いが予想される。ＦＡで日本ハムから松本剛が加入し、キャベッジの残留も決定的。経験豊富な丸に、中山、佐々木ら若手も虎視眈々（こしたんたん）とレギュラーの座を狙う。来季４年目の浅野にとって勝負の１年。「ホームラン、長打を打てるのは自分の良さでもある。しっかり振っていきたい」。苦しんだ今季を「思い出」にするため、来季に向けて黙々と汗を流す。 （加藤 翔平）

◆ホセ・アルテューベ アストロズ一筋で通算１５年。球宴には９度選出のメジャーを代表する二塁手。１６８センチ、７６キロと小柄ながら、１９、２１年には自己最多の３１本塁打を放つなどパンチ力もある。１７年にはＭＶＰ獲得。７度の地区Ｖ、２度のワールドシリーズ制覇と強豪チームの中心選手でポストシーズンには１００試合以上出場。１７、２３年にはベネズエラ代表でＷＢＣ出場。