俳優・原田龍二の妻でタレントの原田愛が、長男の大学卒業を報告した。

１７日までに自身のインスタグラムを更新し、「とうとうこの日が来ました 息子の大学の卒業式に出席しました」と米国留学した息子の晴れ姿を投稿。

「当時アメリカの大学へ行くとは思ってもいなかったけれど 本人の希望に、コロナ禍という状況に心配ばかりしていた私ですが無事に卒業する事ができました おめでとう」と祝福。「思えば、誰もいない空港から出発したあの日 当たり前にそばにいた息子が渡米して最初は寂しくて仕方なかったけれど時間が解決してくれるものですね」とつづり、「子離れできたのかできてないのか、、まだよくわかりませんがこれからも自分の道を自分らしく突き進んでいってほしいと思います！まだまだチャレンジを考えているようで前途多難かと思いますが 見守り応援していきたいと思います」とエールを送った。

フォロワーも「立派な息子くん」「立派に成長されましたよね」「２ショット写真素敵」「お二人の笑顔輝いてます」と祝福。

原田夫婦は２００１年に結婚し、１男１女をもうけている。龍二の弟は大ヒット任侠（にんきょう）シリーズ「日本統一」などで知られる俳優の本宮泰風で、その妻はタレントの松本明子。