NY株式16日（NY時間14:02）（日本時間04:02）
ダウ平均　　　48069.14（-347.42　-0.72%）
ナスダック　　　23018.30（-39.11　-0.17%）
CME日経平均先物　49850（大証終比：+390　+0.78%）

欧州株式16日終値
英FT100　 9684.79（-66.52　-0.68%）
独DAX　 24076.87（-153.04　-0.63%）
仏CAC40　 8106.16（-18.72　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.483（-0.019）
10年債　 　4.159（-0.014）
30年債　 　4.832（-0.014）
期待インフレ率　 　2.234（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.845（-0.008）
英　国　　4.518（+0.022）
カナダ　　3.411（-0.002）
豪　州　　4.727（+0.001）
日　本　　1.952（+0.001）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝55.40（-1.42　-2.50%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4343.40（+8.20　+0.19%）

ビットコイン（ドル）
87666.81（+1462.36　+1.70%）
（円建・参考値）
1356万6439円（+226300　+1.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ