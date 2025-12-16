ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３４７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式16日（NY時間14:02）（日本時間04:02）
ダウ平均 48069.14（-347.42 -0.72%）
ナスダック 23018.30（-39.11 -0.17%）
CME日経平均先物 49850（大証終比：+390 +0.78%）
欧州株式16日終値
英FT100 9684.79（-66.52 -0.68%）
独DAX 24076.87（-153.04 -0.63%）
仏CAC40 8106.16（-18.72 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.483（-0.019）
10年債 4.159（-0.014）
30年債 4.832（-0.014）
期待インフレ率 2.234（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.845（-0.008）
英 国 4.518（+0.022）
カナダ 3.411（-0.002）
豪 州 4.727（+0.001）
日 本 1.952（+0.001）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝55.40（-1.42 -2.50%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4343.40（+8.20 +0.19%）
ビットコイン（ドル）
87666.81（+1462.36 +1.70%）
（円建・参考値）
1356万6439円（+226300 +1.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48069.14（-347.42 -0.72%）
ナスダック 23018.30（-39.11 -0.17%）
CME日経平均先物 49850（大証終比：+390 +0.78%）
欧州株式16日終値
英FT100 9684.79（-66.52 -0.68%）
独DAX 24076.87（-153.04 -0.63%）
仏CAC40 8106.16（-18.72 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.483（-0.019）
10年債 4.159（-0.014）
30年債 4.832（-0.014）
期待インフレ率 2.234（-0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.845（-0.008）
英 国 4.518（+0.022）
カナダ 3.411（-0.002）
豪 州 4.727（+0.001）
日 本 1.952（+0.001）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝55.40（-1.42 -2.50%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4343.40（+8.20 +0.19%）
ビットコイン（ドル）
87666.81（+1462.36 +1.70%）
（円建・参考値）
1356万6439円（+226300 +1.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ