篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。初回放送は、1月11日（日）よる10時30分〜に決定！

そして主題歌は、鈴木雅之 feat. 篠原涼子の『Canaria』に決定！

『Canaria』（読み：カナリア／作詞・作曲：水野良樹（いきものがかり/HIROBA）編曲：本間昭光／Sony Music Labels）は、鈴木と篠原が掛け合う歌声が、厳格なルールで自分を縛り付けながらも心をかき乱されていくこずえの姿と強く共鳴し、切なさが込みあげてくる楽曲となっている。鈴木と篠原のデュエットでの共演は、2人がレーベルメイトだった数十年前、鈴木が「いつか一緒にデュエットやろう」と声を掛けていたことがキッカケで実現した。

本日、主題歌『Canaria』入りの予告で本編映像を初解禁！

URL：https://youtu.be/OIwWSoaOGeU

主題歌入り予告映像では、刑務官の制服を身に着けた「規律の番人」のこずえが映された後、「女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか？」とのナレーションが流れる。鋭い目つきをした殺人犯・怜治との出会いが象徴的に描かれ、優秀な刑事・佐伯の関わりも印象的だ。ヘルメット姿の刑務官たちが収容者たちを鎮圧する様子が続き、氷川拘置所に怜治が移送されてきたことで混乱が巻き起こり、脱獄サスペンスと禁断のラブストーリーが幕開けする様子を垣間見せる内容となっている。

■鈴木雅之 コメント

“ラヴソングの王様”鈴木雅之です。来年2026年はソロデビュー40周年と70歳古稀を迎えるという私にとって記念すべき年に、ドラマ『パンチドランク・ウーマン』の主題歌を担当させていただくこととなり素晴らしい一年のスタートになりそうです。涼子とは、数十年前に『いつか一緒にデュエットをやろう』という約束をしていましたが、今回のオファーが当時の約束を叶えられる絶好の機会を頂けたと感じ、改めて彼女へオファーさせていただきました。「Canaria」という楽曲が表現する、自分自身を閉じ込めていたルールから飛び出し解き放たれていく、というテーマを、その歌声で見事に表現してくれました。『パンチドランク・ウーマン』で描かれる主人公の解放されていく姿を、この楽曲がより一層際立たせていけたら嬉しいです。

■篠原涼子 コメント

大先輩である鈴木雅之さんとご一緒させて頂く事が出来て本当に嬉しく思っております。曲の【Canaria】も『いきものがかり』水野さんの書き下ろしで、素敵な曲を歌わせて頂く事が出来ました！ドラマの主人公である、こずえの強さと弱さを表現出来れば良いなと思いながら、大切に歌わせて頂きました。

■楽曲情報

『Canaria』

鈴木雅之 feat. 篠原涼子（Sony Music Labels）

作詞・作曲：水野良樹 編曲：本間昭光

自分自身を閉じ込めていたルールから飛び出し、解き放たれていく主人公の揺れ動く心理描写を表現した世界観が、鈴木雅之と篠原涼子とが掛け合う歌声と強く共鳴し、切なさが込み上がる楽曲に仕上がった。

■制作経緯 レーベルコメント

数十年前当時レーベルメイトでもあったこともあり、「いつか一緒にデュエットやろう」と鈴木の方から声をかけていた。

長い年月が経ち、今回篠原涼子さん主演ドラマ主題歌制作のオファーをいただき、当時の約束を叶えられる機会を頂けたという想いもあって、デュエット相手として篠原さんへオファーさせていただきました。

また楽曲制作は、水野良樹（いきものがかり/HIROBA）に作詞・作曲を依頼し、編曲を本間昭光が担当しました。

■プロデューサー 鈴木亜希乃 コメント

「パンチドランク・ウーマン」の主題歌が、『Canaria』に決定しました！

規律に生きてきた主人公・こずえが、怜治との出会いによって少しずつ変化していく――そんなドラマの内容を表現してくださる素敵な楽曲となりました。鈴木さんと篠原さんの重なる歌声が、こずえと怜治の運命の出会いを象徴しているようで、とてもドラマティックな仕上がりになっています。今後の怒濤の展開と禁断の恋の始まりを表す予告映像も、主題歌と共に是非お楽しみください！

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

