SG「第40回グランプリ」。2日目は2nd進出を懸けた1st2戦目。11Rは中島孝平を軸に据える。

中島が“白”を引き当てた。伸びはいい。ターンの初動を修正して突き放すか。軽快に逃げて2nd進出をつかみにかかる。

上條のエンジンがもの凄かった。カドに引いて強烈ダッシュ。スロー勢をのみ込むか。初戦のエンジン気配なら一気に抜け出すシーンも十分考えられる。関も前検より感触は上がっており、3着をつかみ取った。調整が合ってきたのなら面白い。同じ5号艇で調整もしやすそうだ。俊敏自在に構えて。そして6号艇の佐藤翼も狙い目十分。ターン回りは強烈そのもの。鋭く切り込む。

＜1＞中島孝平 自分よりいい人はいるけど足自体は悪くないし、そんなに遜色はなかった。ただ、起こしで鳴く時がある。

＜2＞原田幸哉 間に合った感じ。でも足には特徴を全く感じない。とはいえ、乗り心地は悪くなかったし、スタートの見え方もイメージ通り。

＜3＞磯部誠 回転が合っていないのでレースがしにくい。（2日目3号艇）もう1着勝負なのでイチかバチかでいってみます。

＜4＞上條暢嵩 全部の足が良かった。道中も乗りやすかった。現時点で不安なところはない。足的には面白いと思います。

＜5＞関浩哉 悪くなかったと思う。前検よりいい調整ができて合っていた。直線も余裕があった。もう微調整で行けそう。

＜6＞佐藤翼 エンジンはいいですよ。全体的にパワーを感じる。多少、合っていなくても進んでいる感じがします。