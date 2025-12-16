SG「第40回グランプリ」。2日目は2nd進出を懸けた1st2戦目。穴狙いに徹する「超イイ値」の青木一訓記者は佐藤翼（37＝埼玉）を指名。あいにくの大外枠でも爆発力を発揮して第一関門クリアに挑む。

初日のレースぶりに余裕を感じたのが佐藤翼だ。トライアル初戦の11Rは4コースから捲り差し。2Mで白井を制して先に回ると、2周1Mはきっちりとその白井をかわし、2着で12点を力でもぎ取った。「道中の感じも良かったです。1戦目に関しては完璧でした。でも、2日目はまた変わるので」

今年は6月に地元戸田のグラチャンで優出（4着）をはじめ、徳山オーシャンカップで優出（4着）、福岡チャレンジで優出（3着）。SG優出で大きく賞金を積み上げて、2年連続でグランプリ出場を果たした。昨年は1stステージであっさり脱落。シリーズ優出（4着）でも、悔しさは残ったか。この経験を生かすも殺すも2日目の結果次第になる。

「去年はやらなきゃって思いばかりでしたけど、今年は落ち着いている。間違いなく前回の経験は生かせていますね」

緊張感がにじみ出ている。2日目は6号艇での挑戦となった。初戦の足なら6コースでも強烈なパフォーマンスを見せつける。

【青木の買い目】上條のパワー捲りを引き出し役に突破口を開く。＜6＞＝＜4＞流し。インの中島への＜6＞＝＜1＞流しも。

◇青木 一訓（あおき・かずのり）選手からサインをもらうために、ピットを少し走っただけで息切れ。昭和生まれの中年で体力の衰えを感じる日々。