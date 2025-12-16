SG「第40回グランプリ」。2日目は2nd進出を懸けた1st2戦目。12Rは絶好枠の山口剛を軸に据える。

前評判の良くないエンジンとコンビを組む山口は初戦のイン戦をモノにできなかったが、上積みはあった様子。枠番抽選では絶好枠を手に入れ、ツキも逃げてはいない。調整を合わせて今度こそしっかりと逃げ切る。

西山はダブルエース機の一翼を担う14号とタッグも感触は思ったほどではなかった。素性通りの舟足を引き出すことができれば逆転を狙える。調整に集中して底上げを図り、差し迫る。峰は4コースから自在に立ち回る。白井は外をブン回ってバック勝負へ持ち込みたい。

＜1＞山口剛 上條選手は次元が違う。ただ、整備して上積みはできた。西山選手と馬場選手と足合わせをして変わらなかった。しっかり調整してどんな形でも逃げられるようにしたい。

＜2＞西山貴浩 エンジンは悪くないと思うけど、聞いていたほどの感じはしなかった。道中も乗りづらくて合っていなかった。ペラをやります。

＜3＞白井英治 足自体は悪くないけど、2Mは住之江独特な感じがあった。ペラとギアケースを見てみる。

＜4＞峰竜太 本番は回転が足りていなくて悪いところが全部出た。差したり、競ったりするとヤバい。

＜5＞新田雄史 リングを2本換えた。全然ダメでした。全部です。時間はあるのでもう一回本体を見ます。

＜6＞宮地元輝 前検の乗りづらさはだいぶ解消できた。道中も普通に回れて、普通にレースできていた。6枠になったので調整や進入は考えます。