¡¡¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î´ü¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤Î½é²óÊüÁ÷Æü¤¬¡¢1·î11Æü¤Ë·èÄê¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¤È¼Ä¸¶¤¬¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¡ÖÎëÌÚ²íÇ· feat.¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡×¤Î¡ÖCanaria¡Ê¥«¥Ê¥ê¥¢¡Ë¡×¤Ë¤¤Þ¤ê¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¼çÂê²ÎÆþ¤êÍ½¹ð¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¼çÂê²ÎÆþ¤êÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤À¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼çÂê²Î¡ÖCanaria¡×¤Ï¡¢¿åÌîÎÉ¼ù¡Ê¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¿HIROBA¡Ë¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£ÎëÌÚ¤È¼Ä¸¶¤¬³Ý¤±¹ç¤¦²ÎÀ¼¤¬¡¢¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¼«Ê¬¤òÇû¤êÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤ò¤«¤Íð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤º¤¨¤Î»Ñ¤È¶¯¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ²íÇ·¤È¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤Îº£²ó¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï¡¢2¿Í¤¬¥ì¡¼¥Ù¥ë¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¿ô½½Ç¯Á°¡¢ÎëÌÚ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼Â¸½¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Åö»þ¤ÎÌóÂ«¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤òÄº¤±¤¿¤È´¶¤¸¡¢²þ¤á¤ÆÈà½÷¤Ø¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¼Ä¸¶¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡¢¤³¤º¤¨¤Î¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤òÉ½¸½½ÐÍè¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ë²Î¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ°¡´õÇµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¼çÂê²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤È¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Î½Å¤Ê¤ë²ÎÀ¼¤¬¡¢¤³¤º¤¨¤ÈÎç¼£¤Î±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼çÂê²ÎÆþ¤êÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢·ºÌ³´±¤ÎÀ©Éþ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡Öµ¬Î§¤ÎÈÖ¿Í¡×¤ÎÅßÌÚ¤³¤º¤¨¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¡Ö½÷·ºÌ³´±¤Ï¤Ê¤¼¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¡£±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤ò¤·¤¿»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¾ÝÄ§Åª¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢Í¥½¨¤Ê·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¤Î´Ø¤ï¤ê¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤Î·ºÌ³´±¤¿¤Á¤¬¼ýÍÆ¼Ô¤¿¤Á¤òÄÃ°µ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Â³¤¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤ËÎç¼£¤¬°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Çº®Íð¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢Ã¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ëë³«¤±¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î11Æü¤è¤êËè½µÆüÍË22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨ÎëÌÚ²íÇ·¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÎëÌÚ²íÇ·
¡È¥é¥ô¥½¥ó¥°¤Î²¦ÍÍ¡ÉÎëÌÚ²íÇ·¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯2026Ç¯¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤È70ºÐ¸Åµ©¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÎÃ»Ò¤È¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯Á°¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ò¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Åö»þ¤ÎÌóÂ«¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤òÄº¤±¤¿¤È´¶¤¸¡¢²þ¤á¤ÆÈà½÷¤Ø¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖCanaria¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤¬É½¸½¤¹¤ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·²ò¤Êü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¼Ä¸¶ÎÃ»Ò
ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ²íÇ·¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ê¤Î¡ÚCanaria¡Û¤â¡Ø¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡Ù¿åÌî¤µ¤ó¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤ÆÄº¤¯»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡¢¤³¤º¤¨¤Î¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤òÉ½¸½½ÐÍè¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ë²Î¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
