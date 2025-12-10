3年連続箱根8区区間賞の下田裕太氏が母校コーチに

来年1月2、3日の箱根駅伝で総合3連覇を目指す青山学院大に、強力援軍だ。16日までに陸上部の公式サイトが更新され、長距離コーチに下田裕太氏が名を連ねた。箱根8区で3年連続区間賞のOBが加わり、X上の駅伝ファンも騒然となった。

青学大陸上部のスタッフには長距離監督の原晋氏のほか、長距離コーチとして安藤弘敏氏、田幸寛史氏、伊藤雅一氏の名があったが、コーチに下田氏も加わった。

下田氏は箱根駅伝で2016年から3年連続で8区区間賞を獲得。チームの4連覇に貢献した。卒業後は実業団のGMOインターネットグループで競技を続けたが、今年3月に現役を引退した。

強力OBが加わり、X上の駅伝ファンにも衝撃が走る。「ようやく下田君、表舞台に出てきた 次期監督候補ですかね」「そろそろ原監督も後任を育てておかないとな」「青学も駒澤みたく選手コーチの永久機関回すようになってきたな…」「正式にコーチ就任は本当に嬉しい。やがては監督にもなってほしい」などの声が上がった。

下田氏の妻はタレントの金久保芽衣。今年7月25日には第1子が誕生している。



（THE ANSWER編集部）