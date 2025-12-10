timelesz菊池風磨・ムロツヨシら、“新司会者”二宮和也と駆け引き勝負 元日放送「クイズ＄ミリオネア」収録風景を初解禁
【モデルプレス＝2025/12/17】13年ぶりに復活する伝説のクイズ番組「クイズ＄ミリオネア」（フジテレビ）が、2026年1月1日（18時〜21時30分）より放送。このたび、収録の様子が初解禁された。
【写真】】二宮和也と親交深いSTARTOアイドル、袴姿で「ミリオネア」参戦
司会者・みのもんたさんの決めセリフ「ファイナルアンサー？」で一世風靡（ふうび）した『クイズ＄ミリオネア』は、2000年から2007年までフジテレビ系にてレギュラー放送され、その後、2013年まで不定期で特番放送された伝説のクイズ番組。この番組の真骨頂は、単なるクイズ番組にとどまらない“心理戦”にある。
賞金1000万円を懸けた挑戦者がみのさんと対峙し、張り詰めた空気の中で1問ずつクリアしていくのだが、その緊張感たるや尋常ではない。1000万円という大金が近づけば近づくほど挑戦者の鼓動は高まり、冷静さを欠いていく。挑戦者がやっとの思いで答えを決めた時、みのさんから静かに投げかけられる「ファイナルアンサー？」の一言。みのさんは絶妙な“間”と“沈黙”で挑戦者の覚悟を問い、ドラマチックな名シーンを数々生んできたのだ。
13年ぶりの復活となる今回、“みのさん”から司会のバトンを受け継ぐのは国民的グループ・嵐のメンバーであり、俳優としても高い評価を受ける二宮和也。二宮が築き上げる新たな“ミリオネア伝説”に期待が高まる中、このたびスタジオ収録を敢行。ステージのセンターに二宮が降臨すると客席からは悲鳴にも似た歓声が上がり、ボルテージは急上昇。番組おなじみの重厚なBGMが静かに鳴り響き、興奮と緊張が入り混じったミリオネア特有の空気がスタジオ全体を占拠していく。
その空気に飲まれまいと果敢に挑む挑戦者は、ムロツヨシ、菊池風磨（timelesz）、橋本環奈、あの。さらに、2人のシークレットゲストも登場する。ドラマ、映画で名芝居を打ち、観客たちを魅了してきた二宮が、“間”、表情、言葉、吐息で挑戦者たちの心を揺さぶる。しかし、聡明（そうめい）な頭脳と強靱（きょうじん）なメンタルで全問クリア、つまり1000万円を獲得する猛者が現れることとなる。
映画、ドラマ、舞台にひっぱりだこのトップ俳優・ムロが登場。主演のSPドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』（フジテレビ系）の放送を2026年1月4日に控えるなど2026年も活躍の状況が続く。公私ともに仲良しの二宮と元日から対面できる喜びに浮かれ上機嫌で登場するが、二宮と対峙（たいじ）するやいなや二宮から感情を激しく乱される発言を浴び、最悪のコンディションでスタートを切ることになる。出場前は「1問でも多く、二宮くんの“間”を感じたい」と意気込んでいたムロだが、いざ本人を前にすると二宮の“間”の緩急に振り回され、完全に二宮の手中に？
菊池は勇ましい紋付袴（はかま）姿で登場。2025年は8人体制になったtimeleszのめざましい活躍に加え、自身のソロ活動にも精力的に取り組んだ菊池。2026年も幸先良くスタートさせたいところだ。ライフラインの1つ「テレフォン」には心強い助っ人メンバーを招き入れ、盤石の布陣で挑む。クイズ番組とは縁の無い人生を送ってきた菊池だが、『クイズ＄ミリオネア』の13年ぶりの復活、しかも二宮が司会を務めるという2つのビッグニュースに心を動かされ出場を決意。しかし、難問を前に幾度となく危機に直面。絶体絶命の危機が訪れたとき、「テレフォン」による奇跡の救出劇が…？
数多くのヒット作で主演を務め、連続テレビ小説『おむすび』（2024〜2025年、NHK）で朝ドラヒロインを務めた国民的トップ女優・橋本が登場。2026年1月12日より放送予定の月9ドラマ『ヤンドク！』で主演を務めるなどその勢いはとどまるところを知らない。正月らしい豪華絢爛（けんらん）な着物姿で登場するとスタジオには黄色い歓声が上がった。橋本は「月9ドラマの現場に差し入れをしたい！そしてスタッフパーカーを作りたいです！」と息巻く。二宮のペースに飲まれるかと思いきや、「プレッシャーには強いんです」と落ち着いた様子。高らかに1000万円獲得宣言するが？
独自の世界観と圧倒的な存在感で若者から支持を集めるあのが登場。拍手喝采の中、二宮からクイズの自信を問われたあのは、「クイズ番組は全然不得意です。“学び”をしてこなかったので」とあっけらかんと応じスタジオは爆笑。世の中のことが分かっていないと続けるあのだが、「選択は好き」と話す。独特のひらめきや記憶力を武器に次々と駒を進めていくあのに二宮も驚きを隠せない様子。この日、最速のスピードで駆け上がっていくあの。果たしてどこまで上り詰めるか？
この中で1000万円という大金を手にする者は誰なのか？シークレットゲスト2人のうち1人は近日中に解禁予定だ。（modelpress編集部）
2026年1月1日（木）17時〜21時30分
※新ミリオネア＆“みの版”傑作選
司会：二宮和也
挑戦者：ムロツヨシ、菊池風磨（timelesz）、橋本環奈、あの 他
【Not Sponsored 記事】
【写真】】二宮和也と親交深いSTARTOアイドル、袴姿で「ミリオネア」参戦
◆「クイズ＄ミリオネア」ムロツヨシ・菊池風磨ら豪華ゲスト集結
司会者・みのもんたさんの決めセリフ「ファイナルアンサー？」で一世風靡（ふうび）した『クイズ＄ミリオネア』は、2000年から2007年までフジテレビ系にてレギュラー放送され、その後、2013年まで不定期で特番放送された伝説のクイズ番組。この番組の真骨頂は、単なるクイズ番組にとどまらない“心理戦”にある。
13年ぶりの復活となる今回、“みのさん”から司会のバトンを受け継ぐのは国民的グループ・嵐のメンバーであり、俳優としても高い評価を受ける二宮和也。二宮が築き上げる新たな“ミリオネア伝説”に期待が高まる中、このたびスタジオ収録を敢行。ステージのセンターに二宮が降臨すると客席からは悲鳴にも似た歓声が上がり、ボルテージは急上昇。番組おなじみの重厚なBGMが静かに鳴り響き、興奮と緊張が入り混じったミリオネア特有の空気がスタジオ全体を占拠していく。
その空気に飲まれまいと果敢に挑む挑戦者は、ムロツヨシ、菊池風磨（timelesz）、橋本環奈、あの。さらに、2人のシークレットゲストも登場する。ドラマ、映画で名芝居を打ち、観客たちを魅了してきた二宮が、“間”、表情、言葉、吐息で挑戦者たちの心を揺さぶる。しかし、聡明（そうめい）な頭脳と強靱（きょうじん）なメンタルで全問クリア、つまり1000万円を獲得する猛者が現れることとなる。
◆ムロツヨシ、二宮和也に翻弄される 菊池風磨は“助っ人”招き入れる
映画、ドラマ、舞台にひっぱりだこのトップ俳優・ムロが登場。主演のSPドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』（フジテレビ系）の放送を2026年1月4日に控えるなど2026年も活躍の状況が続く。公私ともに仲良しの二宮と元日から対面できる喜びに浮かれ上機嫌で登場するが、二宮と対峙（たいじ）するやいなや二宮から感情を激しく乱される発言を浴び、最悪のコンディションでスタートを切ることになる。出場前は「1問でも多く、二宮くんの“間”を感じたい」と意気込んでいたムロだが、いざ本人を前にすると二宮の“間”の緩急に振り回され、完全に二宮の手中に？
菊池は勇ましい紋付袴（はかま）姿で登場。2025年は8人体制になったtimeleszのめざましい活躍に加え、自身のソロ活動にも精力的に取り組んだ菊池。2026年も幸先良くスタートさせたいところだ。ライフラインの1つ「テレフォン」には心強い助っ人メンバーを招き入れ、盤石の布陣で挑む。クイズ番組とは縁の無い人生を送ってきた菊池だが、『クイズ＄ミリオネア』の13年ぶりの復活、しかも二宮が司会を務めるという2つのビッグニュースに心を動かされ出場を決意。しかし、難問を前に幾度となく危機に直面。絶体絶命の危機が訪れたとき、「テレフォン」による奇跡の救出劇が…？
◆橋本環奈、1000万獲得を宣言 あのは直感で勝負
数多くのヒット作で主演を務め、連続テレビ小説『おむすび』（2024〜2025年、NHK）で朝ドラヒロインを務めた国民的トップ女優・橋本が登場。2026年1月12日より放送予定の月9ドラマ『ヤンドク！』で主演を務めるなどその勢いはとどまるところを知らない。正月らしい豪華絢爛（けんらん）な着物姿で登場するとスタジオには黄色い歓声が上がった。橋本は「月9ドラマの現場に差し入れをしたい！そしてスタッフパーカーを作りたいです！」と息巻く。二宮のペースに飲まれるかと思いきや、「プレッシャーには強いんです」と落ち着いた様子。高らかに1000万円獲得宣言するが？
独自の世界観と圧倒的な存在感で若者から支持を集めるあのが登場。拍手喝采の中、二宮からクイズの自信を問われたあのは、「クイズ番組は全然不得意です。“学び”をしてこなかったので」とあっけらかんと応じスタジオは爆笑。世の中のことが分かっていないと続けるあのだが、「選択は好き」と話す。独特のひらめきや記憶力を武器に次々と駒を進めていくあのに二宮も驚きを隠せない様子。この日、最速のスピードで駆け上がっていくあの。果たしてどこまで上り詰めるか？
この中で1000万円という大金を手にする者は誰なのか？シークレットゲスト2人のうち1人は近日中に解禁予定だ。（modelpress編集部）
◆放送日時
2026年1月1日（木）17時〜21時30分
※新ミリオネア＆“みの版”傑作選
◆出演者
司会：二宮和也
挑戦者：ムロツヨシ、菊池風磨（timelesz）、橋本環奈、あの 他
【Not Sponsored 記事】