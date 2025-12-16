“スノードームのコレクション”世界記録を更新、1984年に1つの贈り物から始まった
世界最大のスノードームのコレクション記録が更新された。ドイツ・ニュルンベルク在住のヨーゼフ・カルディナルさんのコレクションで、その数1万1017点を達成した。
1984年に1つの贈り物から始まったというコレクション。ヨーロッパの象徴的なランドマークから世界中で集めた都市のスノードームまで、複数の部屋に展示、保管される思い出の詰まったアーカイブへと変貌を遂げた。棚には希少なディズニー公認のものや、数十年にわたるポップカルチャーと旅行史を網羅したデザインが煌めいている。
2002年に初めて公式に6100点と認定されたコレクションは、ヨーゼフさんがスノードーム一点一点を博物館の展示品のように扱い、丁寧に清掃・維持管理し、全てのミニチュアの雪が完璧に舞い落ちる状態を保っている。
ヨーゼフさんはギネス世界記録について、こう語る。
「スノードームは記憶や場所、感情を捉えます。一つ一つが物語を語っています」
「1984年のささやかな贈り物が、世界中で認知されるものになるとは夢にも思いませんでした」
