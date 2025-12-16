「スタンド・バイ・ミー」監督夫妻の遺体発見で息子を逮捕、悲しみの声広がる
映画監督・俳優のロブ・ライナー（78歳）と妻ミシェル・シンガー・ライナー（68歳）が12月14日、米ロサンゼルス・ブレントウッドの自宅で遺体で発見された。
家族は声明で「突然の悲劇に深い悲しみを覚えています」とコメント。消防局が午後3時半頃に現場へ駆けつけたが、夫妻はすでに死亡していたという。警察筋によると、遺体には刃物によるとみられる傷があり、強盗殺人課が捜査を開始、後に息子のニック・ライナーを逮捕した。
夫妻の訃報を受け、カレン・バス・ロサンゼルス市長は「都市と国にとって大きな損失」と追悼。ギャビン・ニューサム・カリフォルニア州知事は「『プリンセス・ブライド・ストーリー』から『ア・フュー・グッドメン』まで、彼の作品は人間性を映し出した」と述べ、バラク・オバマ元大統領夫妻は「目的に満ちた人生を送った二人を心から悼む」とメッセージを寄せた。
ハリウッドからも悲しみの声が広がり、クリストファー・ゲストとジェイミー・リー・カーティスは「親しい友人を失った」と故人を偲び、ポール・フェイグ監督は「ヒーローであり友人だった」と投稿。俳優ジェームズ・ウッズは「政治的立場の違いを超えた友情だった」と振り返り、イライジャ・ウッドも「恐ろしい知らせ」とコメントした。
ライナーは名優カール・ライナーの息子として生まれ、1970年代にドラマ「Allin the Family」で人気を得た。監督としては「スタンド・バイ・ミー」「プリンセス・ブライド・ストーリー」「恋人たちの予感」「ミザリー」「ア・フュー・グッドメン」などを手掛け、アメリカ映画史に残る作品を数多く生み出した。今年は「スパイナル・タップII」が公開されたばかりだった。
夫妻は1989年の「恋人たちの予感」撮影中に出会い結婚。3人の子どもをもうけた。
