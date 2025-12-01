2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁö¤Ã¤¿¡ÖÇò¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡×¡ÄÂç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ë¡ÈÃ»Ì¿¡É¤À¤Ã¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ï12·î6Æü¤È7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÂçÌîÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¤Ç¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼50000·Á¡ÖVSE¡×¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¸«³Ø²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÈ¢º¬´Ñ¸÷¼ûÍ×ÄãÌÂ¤Ç¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÏÄÌ¶ÐÆÃµÞ¿§¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Çò¤¤¼ÖÂÎ¤ËÅ¸Ë¾ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤¿VSE¤Ï´Ñ¸÷Îó¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤òºÆÇ³¤µ¤»¤¿¡£2023Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿VSE¤ÎËÜÀþÁö¹Ô¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¡£¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Î¡ÖÃæ¶½¤ÎÁÄ¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¼ÖÎ¾¤¬¡¢¤Ê¤¼¤ï¤º¤«18Ç¯¤Ç°úÂà¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ2029Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê¤Î¸å·Ñ¼ÖÎ¾¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡£¡ÊÅ´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡»Þµ×ÊÝÃ£Ìé¡Ë
È¢º¬´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê
¡ÖÄÌ¶ÐÆÃµÞ¡×¿§¤ò¶¯¤á¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼
¡¡¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼50000·Á¡ÖVSE¡×¤Ï2022Ç¯3·î¤ËÄê´ü±¿¹Ô¤ò½ªÎ»¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎó¼Ö¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢2023Ç¯12·î¤Ë´°Á´°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡VSE¤Ï2ÊÔÀ®¤¬´îÂ¿¸«¸¡¼Ö¶è¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè1ÊÔÀ®¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤ò¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ËÅ¸¼¨¡Ê2026Ç¯3·î²¼½Ü¸ø³«Í½Äê¡Ë¤·¡¢1¡Á9¹æ¼Ö¤òÇÑ¼Ö²òÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÌîÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¤Ø¤Î²óÁ÷Îó¼Ö¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢»Ä¤ë1ÊÔÀ®¤ÏËÜÀþ¾å¤òÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ÇÆ°ÂÖÊÝÂ¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Ï¤³¤ì¤«¤é·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2027Ç¯¤Ë³«¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¾®ÅÄµÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£1935Ç¯¤Ë±¿¹Ô³«»Ï¤·¤¿¿·½É¡Á¾®ÅÄ¸¶´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î²¹ÀôµÞ¹Ô¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢1949Ç¯¤Ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡×¤È¾Î¤¹¤ëÀìÍÑ¼ÖÎ¾¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤Ï¾®ÅÄµÞ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ïµþºå¤äÌ¾Å´¡¢ÅìÉð¤Ê¤É¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë°ìÈÌÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡1957Ç¯¤Ë²è´üÅª¤ÊÄã½Å¿´¡¦·ÚÎÌ¤ÎÎ®Àþ·Á¼ÖÎ¾3000·Á¡ÖSE¡×¡¢1963Ç¯¤ËSE¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ÆÅ¸Ë¾ÀÊ¤òÀßÃÖ¤·¤¿3100·Á¡ÖNSE¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼²«¶â»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÏÈ¢º¬´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡¢ÄÌ¶ÐÍøÍÑ¼Ô¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤¹¤ëÄ«Í¼¤ÎÄÌ¶ÐÆÃµÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
