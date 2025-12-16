鈴木雅之 feat. 篠原涼子「Canaria」がドラマ『パンチドランク・ウーマン』主題歌に決定！予告本編映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

篠原涼子が主演を務める日本テレビ系1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』の主題歌が、鈴木雅之 feat. 篠原涼子による「Canaria」に決定。併せて、主題歌入り予告が公開された。

■「約束を叶えられる絶好の機会を頂けた」（鈴木雅之）

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。

主題歌「Canaria」は、鈴木雅之と篠原涼子が掛け合う歌声が、厳格なルールで自分を縛り付けながらも心をかき乱されていくこずえの姿と強く共鳴し、切なさが込み上げてくる楽曲となっている。

今回のデュエットでの共演は、ふたりがレーベルメイトだった数十年前、鈴木が「いつか一緒にデュエットやろう」と声を掛けていたことがきっかけで実現。水野良樹（いきものがかり/HIROBA）が作詞・作曲を、本間昭光が編曲を担当した。

また、主題歌入り予告本編映像も公開。刑務官の制服を身に着けた“規律の番人”の冬木こずえが映されたあと、「女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか？」とのナレーションが流れる。鋭い目つきをした殺人犯・日下怜治との出会いが象徴的に描かれ、優秀な刑事・佐伯雄介の関わりも印象的だ。

ヘルメット姿の刑務官たちが収容者たちを鎮圧する様子が続き、氷川拘置所に怜治が移送されてきたことで混乱が巻き起こり、脱獄サスペンスと禁断のラブストーリーが幕開けする様子が垣間見える内容となっている。

そして、初回放送は2026年1月11日22時30分からスタート。ぜひチェックしよう。

■鈴木雅之 コメント

■篠原涼子 コメント

■鈴木亜希乃プロデューサー コメント

■番組情報

日本テレビ系『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』

[2026年]

01/11（日）22:30～スタート

毎週日曜22:30～23:25

出演：篠原涼子 ジェシー（SixTONES） 藤木直人

小関裕太 知英 高橋努 尾碕真花 柏木悠（超特急） 沢村玲（ONE N’ ONLY）・

新納慎也 河内大和 中島ひろ子 遠山俊也・久保田悠来 小久保寿人 団長安田（安田大サーカス）

柾木玲弥 カルマ 高岸宏行（ティモンディ） 星乃夢奈 越村友一 梶原叶渚

/ 竹財輝之助 大澄賢也 山下容莉枝 山田明郷 ベンガル 宇梶剛士

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

脚本：いずみ吉紘

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子「Canaria」

製作著作：日本テレビ

■関連リンク

ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/