幾田りら、通算2作目のデジタルアルバム1位【オリコンランキング】
幾田りら『Laugh』が、12月17日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場。自身初のデジタルアルバム1位を獲得した『Sketch』（2023年3月20日付）に続き、自身通算2作目の1位となった。
【写真】お洒落…！幾田りらのニューアルバム『Laugh』ジャケット
約3年ぶりのフルアルバムとなる本作は、アーティスト活動としても幅広く挑戦をしてきた幾田の軌跡が感じられる楽曲集となっている。
作中で、自身が声優を務めた映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』後章の主題歌『青春謳歌 feat. ano』、テレビアニメ『薬屋のひとりごと』（日本テレビ系）第2期第1クール オープニングテーマ『百花繚乱』、ABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。ニュージーランド編』（2025年4月7日放送開始）主題歌『恋風』、テレビアニメ『SPY×FAMILY』（テレビ東京系ほか）Season 3 エンディング主題歌『Actor』などの10曲に新曲3曲を加えた全13曲が収録。
大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出場が決定しているほか、2026年5月5日の神戸ワールド記念ホール公演からアルバムを記念したライブツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』の開催を予定している。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間：2025年12月8日〜14日）＞
