Vaundy、「東京フラッシュ」が累積再生数3億回突破 自身通算6作目【オリコンランキング】
Vaundyの「東京フラッシュ」が、17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算6作目の累積再生数3億回突破作品【※】となった。
【動画】Vaundy「東京フラッシュ」MV
週間再生数は80.9万回（808,551回）、累積再生数は3億62.9万回（300,628,607回）。
【※】Vaundyの累積再生数3億回突破ほか作品 達成順
「怪獣の花唄」、「不可幸力」、「踊り子」、「napori」、「花占い」
本作は、2019年11月29日に配信開始。『恋する週末ホームステイ 2021春 Tokyo』（2021年4月期放送／ABEMA）の挿入歌として起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間:2025年12月8日〜14日）
