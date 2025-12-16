なにわ男子、自身初のデジタルランキング1位 自己最高初週ダウンロード数も記録【オリコンランキング】
なにわ男子の新曲「Never Romantic」が、12月17日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場。「オリコン週間デジタルランキング」【※】において、自身初の1位獲得となった。
初週DL数は3万2835DL。2024年12月2日付「勇気100%」の1万2951DLを上回り、自己最高を記録した。
本楽曲は、映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）の「ミラクルテーマソング」。同映画ではメンバーの高橋恭平がクアトロ主演を務めているほか、メンバー・藤原丈一郎も出演している。
2位には、6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのファミリーマート クリスマスタイアップソングである新曲「街灯」が、初週DL数2万9589DLで初登場。
3位には、本多大夢と浜川路己の二人からなるアイドルデュオ・ROIROMの新曲「My Princess」が、初週DL数6935DLで初登場した。
【※】「オリコン週間デジタルランキング」は、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバムランキングの3ランキング
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間：2025年12月8日〜14日）＞
