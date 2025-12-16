篠原涼子、鈴木雅之と初デュエット「絶好の機会をいただけた」 主演ドラマ主題歌に決定【コメント全文】
俳優の篠原涼子が主演を務め、ジェシー（SixTONES）と藤木直人が共演する日本テレビ系2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（2026年1月11日スタート、毎週日曜 後10：30〜後11：25）の主題歌が、「鈴木雅之 feat.篠原涼子」の初デュエット曲「Canaria（カナリア）」に決定した。
【全身ショット】ハイジュエリーに負けない美脚を披露の篠原涼子
本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。
「Canaria」（作詞・作曲：水野良樹（いきものがかり／HIROBA）編曲：本間昭光／Sony Music Labels）は、鈴木と篠原が掛け合う歌声が、厳格なルールで自分を縛り付けながらも心をかき乱されていくこずえの姿と強く共鳴し、切なさが込みあげてくる楽曲となっている。
鈴木と篠原のデュエットでの共演は、2人がレーベルメイトだった数十年前、鈴木が「いつか一緒にデュエットやろう」と声を掛けていたことがきっかけで実現。鈴木は「今回のオファーが当時の約束をかなえられる絶好の機会をいただけたと感じ、改めて彼女へオファーさせていただきました」と明かす。篠原は「ドラマの主人公である、こずえの強さと弱さを表現できれば良いなと思いながら、大切に歌わせていただきました」と曲に込めた想いを明かした。
主題歌入り予告映像が、同局ドラマ公式YouTubeで公開され、刑務官の制服を身に着けた“規律の番人”のこずえが映された後、「女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか？」とのナレーションが流れる。鋭い目つきをした殺人犯・怜治との出会いが象徴的に描かれ、優秀な刑事・佐伯の関わりも印象的。ヘルメット姿の刑務官たちが収容者たちを鎮圧する様子が続き、氷川拘置所に怜治が移送されてきたことで混乱が巻き起こり、脱獄サスペンスと禁断のラブストーリーが幕開けする様子を垣間見せる内容となっている。
プロデューサーの鈴木亜希乃氏は主題歌について、「鈴木さんと篠原さんの重なる歌声が、こずえと怜治の運命の出会いを象徴しているようで、とてもドラマティックな仕上がりになっています」と魅力を語った。
【コメント】
■鈴木雅之
“ラヴソングの王様”鈴木雅之です。来年2026年はソロデビュー40周年と70歳古稀を迎えるという私にとって記念すべき年に、ドラマ『パンチドランク・ウーマン』の主題歌を担当させていただくこととなりすばらしい1年のスタートになりそうです。涼子とは、数十年前に『いつか一緒にデュエットをやろう』という約束をしていましたが、今回のオファーが当時の約束をかなえられる絶好の機会をいただけたと感じ、改めて彼女へオファーさせていただきました。
「Canaria」という楽曲が表現する、自分自身を閉じ込めていたルールから飛び出し解き放たれていく、というテーマを、その歌声で見事に表現してくれました。『パンチドランク・ウーマン』で描かれる主人公の解放されていく姿を、この楽曲がより一層際立たせていけたらうれしいです。
■篠原涼子
大先輩である鈴木雅之さんとご一緒させていただくことができて本当にうれしく思っております。曲の「Canaria」も「いきものがかり」水野さんの書き下ろしで、すてきな曲を歌わせていただくことができました！ドラマの主人公である、こずえの強さと弱さを表現できれば良いなと思いながら、大切に歌わせていただきました。
■鈴木亜希乃氏（プロデューサー）
『パンチドランク・ウーマン』の主題歌が、「Canaria」に決定しました！
規律に生きてきた主人公・こずえが、怜治との出会いによって少しずつ変化していく。そんなドラマの内容を表現してくださるすてきな楽曲となりました。鈴木さんと篠原さんの重なる歌声が、こずえと怜治の運命の出会いを象徴しているようで、とてもドラマティックな仕上がりになっています。今後の怒濤（どとう）の展開と禁断の恋の始まりを表す予告映像も、主題歌と共にぜひお楽しみください。
