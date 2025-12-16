今年デビューのHANAが合算シングル1位、ミリオンポイント超えが2作品【オリコン年間】
HANAの「ROSE（Drop /Tiger）」が、17日発表の『オリコン年間ランキング2025』作品別売上数部門「合算シングルランキング」で期間内177.8万PTで1位を獲得。2019年度のAKB48以来、6年ぶりに女性アーティストが同ランキング1位を獲得したほか、今年度年間ランキングの作品別売上数部門では、女性アーティストで唯一の1位となった。
【年間ランキング】HANAが1位！ミセスや米津も…合算シングルランキング
■2作品がミリオンポイント超え、AKB48と乃木坂46に続く女性アーティスト史上3組目
HANAは、BE:FIRSTらを擁するBMSGと、ラッパーでシンガーのちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生したグループ。2025年4月にリリースした「ROSE」でメジャーデビューした。
この1stシングルには、メジャーデビュー曲「ROSE」のほか、プレデビュー曲「Drop」、『No No Girls』の5次審査楽曲「Tiger」を収録。「ROSE」は、ストリーミング累積再生数2億回を突破しているほか、「Drop」「Tiger」もそれぞれ累積1億回を超えており、これらストリーミング再生数のポイントが大きくけん引し、年間合算シングル1位となった。
また、１位「ROSE（Drop / Tiger）」のほか、期間内ポイント109.2万PTで「Blue Jeans（Burning Flower）」も8位にランクイン。「ROSE（Drop / Tiger）」と合わせて2作が期間内ミリオンポイントを達成した。年間2作品の期間内ミリオンポイント超えは、AKB48、乃木坂46に続く、女性アーティスト史上3組目となった。
「合算シングル」2位には、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、自己最高となる期間内ポイント166.1万PTでランクイン。2024年度での6位から順位を上げ、同ランキング自己最高位となった。3位には、米津玄師の「IRIS OUT / JANE DOE」がランクイン。期間内ポイントは自己最高の159.6万PTで、自身初のTOP3入りとなった。
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日(月)〜2025年12月7日(日)
