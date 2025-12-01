¡Ú ²ÖåÁ¤Þ¤ê ¡Û¡¡±º°æ·ò¼£¤â¶Ã¤¤Îà»¦¤·²°áÌò¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½éÄ©Àï¡¡¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥ÈÍÍ¤¬¤ªÅ¾ÇÌ¤Ë¡Ä¡×¡¡Ãæ»³Í¥ÇÏ¡Ö²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÖåÁ¤Þ¤ê¤µ¤ó¡¢±º°æ·ò¼£¤µ¤ó¡¢Ãæ»³Í¥ÇÏ¤µ¤ó¡¢·§Ã«ºÌ½Õ¤µ¤ó¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¤µ¤ó¡¢°ì¿§Î´»Ê¤µ¤ó¡Ê±é½Ð¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¸¥Ê¤µ¤ó¡Ê´Ú¹ñÈÇ±é½Ð¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¿·¹ñÎ©·à¾ì¡¦Ãæ¥Û¡¼¥ë¤Ç¸ø±é¤µ¤ì¤ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÇË²Ì¥Ñ¥°¥¡¡Ùµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ²ÖåÁ¤Þ¤ê ¡Û¡¡±º°æ·ò¼£¤â¶Ã¤¤Îà»¦¤·²°áÌò¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½éÄ©Àï¡¡¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥ÈÍÍ¤¬¤ªÅ¾ÇÌ¤Ë¡Ä¡×¡¡Ãæ»³Í¥ÇÏ¡Ö²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àâ¡ØÇË²Ì¡Ù¤¬¸¶ºî¡£²ÖåÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢60Âå½÷À¤Î»¦¤·²°¡¦¥Á¥ç¥¬¥¯Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
´îÅÜ°¥³Ú¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¡¢Â¾¿Í¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¤¤Ä¤·¤«¿´¤Ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÆÍÇ¡Éü½²¤òÀÀ¤Ã¤¿¼Ô¤¬¸½¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÍèÇ¯£³·î¤«¤éÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ç¸ø±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²ÖåÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¡Ö»¦¤·²°¡×Ìò¡£»¦¿Ø¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â½éÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ç¤¹¤é¡Èº£¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¦»¦¤·²°Ìò¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡È¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÔ°Â¤âÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ÊÌò¼Ô¿ÍÀ¸¡É¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À·Î¸Å¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ø¤Ù¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡È¼«Ê¬¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ï¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥óÍÜÀ®½ê¤Ç¡Ê¾Ð¡ËºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»¦¤·²°¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤À¤á¤Ê¤ó¤À¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¸å¤«¤éÊ¹¤¯¤È¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥óÍÜÀ®½ê¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¥¹¥¯¡¼¥ëÁª¤Ó¤Î¥×¥Á¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÖåÁ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Á¥ç¥¬¥¯¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤ÈÃµ¤·ÄÉ¤¤µá¤á¤ëÀÄÇ¯¡¦¥È¥¥Ìò¤ò±é¤¸¤ë±º°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤Þ¤ºËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç²ÖåÁ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ç¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥ÈÍÍ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥ÈÍÍ¤¬¤À¤¤¤Ö¤ªÅ¾ÇÌ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¤ä¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤ÈÒì¤¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë´¶³´¿¼¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
£²¿Í¤Ïº£²ó¤¬½é¶¦±é¡£
²ÖåÁ¤µ¤ó¤¬¡È¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤ä¤Ã¤È±º°æ·ò¼£¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡É¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢±º°æ¤µ¤ó¤Ï¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¡É¤È¸¬Â½¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£±º°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÀè¤Û¤É¤è¤¦¤ä¤¯¡Ê²ÖåÁ¤µ¤ó¤¬¡Ë¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ö²Ö¤Á¤ã¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÇÁê¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡É¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê²ÖåÁ¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ»³¤µ¤ó¤¬²ÖåÁ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤â¤Á¤í¤ó¤º¤Ã¤È¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Ö¤Á¤ã¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤Ç²ÖåÁ¤µ¤ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÁáÂ®¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û