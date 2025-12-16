歌手の鈴木雅之（69）と女優の篠原涼子（52）が初デュエットする。篠原主演で1月11日スタートの日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン ―脱獄まであと××日―」（日曜後10・30）の主題歌を歌う。「鈴木雅之feat.篠原涼子」名義でタイトルは「Canaria」。数十年前に鈴木が篠原に「いつか一緒にデュエットをやろう」と伝えた約束がついに実現する。

篠原が自身の出演作の主題歌を歌うのは4年ぶり2回目で、鈴木が篠原主演ドラマの主題歌を担当するのは2020年の「ハケンの品格」以来6年ぶりとなる。

ドラマは拘置所が舞台で、真面目な刑務官（篠原）が殺人犯（ジェシー）と恋に落ち脱獄劇が始まっていく。作詞作曲はいきものがかりの水野良樹（43）が担当。自身を閉じ込めていたルールから飛び出し解放されていく主人公の揺れ動く心理を、まさに鳥かごのカナリアに投影するかのように書き下ろした。切なさ込み上げるバラード調の曲を2人がしっとりと歌い上げる。篠原は「主人公の強さと弱さを表現出来れば」と思いを込めた。

篠原のデュエットは03年に椎名桔平（61）と行って以来、23年ぶり。96年には忌野清志郎さんとの「パーティーをぬけだそう！」もリリースしていた。一方の鈴木は最近も多くのデュエットをしている。過去にはRats＆Starとして鈴木聖美とコラボした「ロンリー・チャップリン」（87年）、菊池桃子（57）との「渋谷で5時」（93年）など、話題の曲も生み出してきた。

来年、鈴木は70歳とソロデビュー40周年の節目を迎える。1月からドラマ主題歌を担当することに「素晴らしい一年のスタートになりそうです」と意気込んだ。