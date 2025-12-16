Mrs. GREEN APPLEが初の年間1位、ストリーミングとデジタルアルバムで2冠「本当にうれしい、ありがたい1年」【オリコン年間】
Mrs. GREEN APPLEが、17日発表の『オリコン年間ランキング2025』作品別売上数部門で2冠を達成。「ストリーミング」では「ライラック」が1位、「デジタルアルバム」ではベストアルバム『10』が1位を獲得した。今年メジャーデビュー10周年を迎えたミセスにとって、作品別売上数部門での年間1位は初となった。
【動画】Mrs. GREEN APPLE登場！ 2冠に3人が喜びのコメント
■1位は「ライラック」、TOP20内に10作と史上最多ランクイン
年間ランキング2冠について、メンバーの大森元貴は「ストリーミング1位『ライラック』、そしてデジタルアルバム1位『10』ということで、ありがとうございます。たくさんの方に作品を本当に聴いていただいて、手に取っていただいて本当にうれしい限りです」とコメント。若井滉斗も「ありがとうございます」と感謝を述べ、藤澤涼架はデビュー10周年に触れて「たくさんの皆さんに楽曲を楽しんでいただけて本当にうれしい、ありがたい1年だったなと思っています」と語った。
「ストリーミングランキング」では、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が、期間内再生数4億7,824.5万回で自身初の年間ストリーミングランキング1位を獲得。本作は、TVアニメ『忘却バッテリー』のOPテーマとして2024年4月11日に配信開始。「オリコン年間ランキング2025」の集計期間にあたる2024/12/23付〜2025/12/15付までの52週のうち、13週連続の1位を含む、52週連続TOP10入りを記録した。
同ランキングは、2位が「ケセラセラ」、3位「Soranji」、4位「ダーリン」に。さらにTOP20内には、Mrs. GREEN APPLE の楽曲10作がランクイン。自身が7作ランクインした2024年度を超え、同ランキングにおける史上最多ランクインとなった。
5位には米津玄師による劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」が期間内再生数2億5,527.5万回でランクイン。ソロアーティスト作品としては1位となった。また、6位には、HANAのメジャーデビュー曲「ROSE」が期間内再生数2億4,664.0万回でランクイン。女性アーティスト作品としては1位となった。
■メジャーデビュー10周年記念のベストアルバム、自身初の1位
また、「デジタルアルバムランキング」では、Mrs. GREEN APPLEメジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『10』が、期間内4.6万DLで自身初の1位を獲得。
本作は、2025/7/21付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、自己最高初週DL数2.2万DLで1位に初登場。翌7/28付、8/4付でも1位を獲得し、同ランキングにおいて自身初および今年度初の3週連続1位に。その後も11/24付まで19週連続でTOP10にランクインしていた。
「デジタルアルバム」ではそのほか、Number_iの『No.II』が期間内3.3万DLで2位に、『GOD_i ［EP］』が期間内2.9万DLで3位にランクイン。Number_iは2年連続でTOP3に2作品を送り込んだ。4位には、サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』が期間内1.8万DLで入り、同ランキングにおいて自身初のTOP5入りを果たした。
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日(月)〜2025年12月7日(日)
【動画】Mrs. GREEN APPLE登場！ 2冠に3人が喜びのコメント
■1位は「ライラック」、TOP20内に10作と史上最多ランクイン
「ストリーミングランキング」では、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が、期間内再生数4億7,824.5万回で自身初の年間ストリーミングランキング1位を獲得。本作は、TVアニメ『忘却バッテリー』のOPテーマとして2024年4月11日に配信開始。「オリコン年間ランキング2025」の集計期間にあたる2024/12/23付〜2025/12/15付までの52週のうち、13週連続の1位を含む、52週連続TOP10入りを記録した。
同ランキングは、2位が「ケセラセラ」、3位「Soranji」、4位「ダーリン」に。さらにTOP20内には、Mrs. GREEN APPLE の楽曲10作がランクイン。自身が7作ランクインした2024年度を超え、同ランキングにおける史上最多ランクインとなった。
5位には米津玄師による劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」が期間内再生数2億5,527.5万回でランクイン。ソロアーティスト作品としては1位となった。また、6位には、HANAのメジャーデビュー曲「ROSE」が期間内再生数2億4,664.0万回でランクイン。女性アーティスト作品としては1位となった。
■メジャーデビュー10周年記念のベストアルバム、自身初の1位
また、「デジタルアルバムランキング」では、Mrs. GREEN APPLEメジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『10』が、期間内4.6万DLで自身初の1位を獲得。
本作は、2025/7/21付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、自己最高初週DL数2.2万DLで1位に初登場。翌7/28付、8/4付でも1位を獲得し、同ランキングにおいて自身初および今年度初の3週連続1位に。その後も11/24付まで19週連続でTOP10にランクインしていた。
「デジタルアルバム」ではそのほか、Number_iの『No.II』が期間内3.3万DLで2位に、『GOD_i ［EP］』が期間内2.9万DLで3位にランクイン。Number_iは2年連続でTOP3に2作品を送り込んだ。4位には、サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』が期間内1.8万DLで入り、同ランキングにおいて自身初のTOP5入りを果たした。
※集計期間：2024/12/23付〜2025/12/15付 実質集計期間：2024年12月9日(月)〜2025年12月7日(日)