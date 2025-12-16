FIFA（国際サッカー連盟）は16日、「ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025」を発表。パリSGのフランス代表FWウスマン・デンベレ（28）が男子の年間最優秀選手賞を初受賞。さらにルイス・エンリケ監督（55）が男子最優秀監督賞を初受賞するなど、昨季クラブ史上初の欧州3冠を達成したパリSG勢が各タイトルを席巻した。

男子の年間最優秀選手賞は昨季公式戦35得点15アシストと活躍したFWデンベレが初受賞。ルイス・エンリケ監督が男子最優秀監督賞を初受賞。昨季パリSGでクラブ史上初の欧州3冠制覇に貢献したGKドンナルンマも男子最優秀GK賞を初受賞。男子ではプスカシュ賞（最優秀ゴール賞）以外の主要3部門を“パリSG”が独占した。

さらにベストイレブンにも“パリSG勢”からGKドンナルンマ、DFハキミ、DFウィリアン・パチョ、DFヌノメンデス、MFビティーニャ、FWデンベレの最多6人が選出された。

≪男子ベストイレブン≫

【GK】ドンナルンマ（マンチェスターC/イタリア）

【DF】ハキミ（パリSG/モロッコ）、ウィリアン・パチョ（パリSG/エクアドル）、ファンダイク（リバプール/オランダ）、ヌノメンデス（パリSG/ポルトガル）

【MF】ビティーニャ（パリSG/ポルトガル）、パーマー（チェルシー／イングランド）、ベリンガム（Rマドリード／イングランド）、ペドリ（バルセロナ／スペイン）

【FW】ヤマル（バルセロナ／スペイン）、デンベレ（パリSG／フランス）