米津玄師、男性ソロ初「ストリーミング」13週連続1位【オリコンランキング】
米津玄師「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、12月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で男性ソロアーティストとして初めて13週連続で1位を獲得。男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を自己更新した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1151万891回。9月29日付から13週連続で週間再生数1000万回超えおよび1位をキープし、累積再生数は2億6678万5769回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌。
同ランキング2位にはHANAの最新曲「NON STOP」が、週間再生数891万9139回でランクイン。通算6作目のストリーミングTOP3入りとなった。累積再生数は1434万9122回。
3位には、BE:FIRSTの最新曲「街灯」が週間再生数752万8014回で初登場。
HANA、BE:FIRSTはともに、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出場が決まっている。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間：2025年12月8日〜14日）＞
