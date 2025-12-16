BE:FIRST「街灯」、なにわ男子「Never Romantic」が「週間ストリーミング」初登場【オリコンランキング】
6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTの新曲「街灯」が、最新の12月22日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で3位に初登場した。
【動画】BE:FIRST「街灯」MV
自身がCM出演するファミリーマート クリスマスのタイアップソングとなっている。
62位には、映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）の「ミラクルテーマソング」となっているなにわ男子の新曲「Never Romantic」が初登場。同日付の「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では初登場1位を獲得した。
270位には、AKB48の「ヘビーローテーション」が初登場。2015年6月にストリーミング配信が開始されたが、本作初の「オリコン週間ストリーミングランキング」TOP500ランクインとなった。
AKB48は、日本武道館で20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』を12月4日から7日まで開催していた。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月22日付：集計期間:2025年12月8日〜14日）
