「第58回オリコン年間ランキング 2025」（集計期間＝24年12月23日〜25年12月15日、オリコン調べ）が17日に発表され、Snow Manが昨年に続き2年連続で「作品別売上数部門」6冠を達成した。

「年間シングルランキング」では、7月発売のシングル「SERIOUS」が97.5万枚を売り上げ1位。昨年は1、2位独占だったが、男性アーティストによる2年連続1位は「宮史郎とぴんからトリオ」「嵐」「King＆Prince」に続く史上4組目。また、21年にも獲得しており、グループとしては通算3度目。これはAKB48以来の史上2組目で、男性アーティストでは史上初となった。

「年間アルバムランキング」では、デビュー5周年を記念したベストアルバム「THE BEST 2020−2025」が158.5万枚を売り上げ、24年度の「RAYS」に続き2年連続3度目の1位。150万枚超えはグループ初で、米津玄師の「STRAY SHEEP」以来5年ぶりとなった。なお、発売初日に139.5万枚のミリオンを達成。09年3月のデイリーランキング発表以来、アルバムでは史上初の初日ミリオンも記録した。また、2位には「温故知新」が111.1万枚でランクインして、1、2を独占。期間内で100万枚超えはSnow Manのみとなった。

同作は「年間合算アルバムランキング」でも1位を獲得。同部門2年連続は史上初となった。

映像作品では、グループ初の5大ドームツアーを収録した「Snow Man Dome Tour 2024 RAYS」がDVDで25.9万枚、Blu−ray Discで42.4万枚の合計68.3万枚を売り上げ、「年間DVDランキング」「年間BDランキング」「年間ミュージックDVD・BDランキング」の3部門で2年連続1位を獲得した。

メジャーデビューから10周年を迎えたMrs.GREEN APPLEは「ストリーミング」「デジタルアルバム」で2冠を達成。「ライラック」が再生数4億7824.5万回でグループ初の1位獲得した。また、TOP20以内に10作がランクイン。自身が24年度に記録した7作を超え、史上最多ランキングも記録した。「デジタルアルバム」では10周年記念アルバム「10」が4.6万ダウンロードで初の1位獲得となった。

大森元貴（29）は「たくさんの方に作品を本当に聴いていただいて、手に取っていただいて本当にうれしい限りです」。藤澤涼架（32）は「デビュー10周年としてたくさん駆け抜けさせていただきましたけども、たくさんの皆さんに楽曲を楽しんでいただけて、本当にうれしい、ありがたい1年だったなと思っています」と、それぞれファンに感謝した。

「デジタルシングル」は米津玄師「Plazma」、「合算シングル」は今年デビューし、大みそかのNHK紅白歌合戦の出場も決めたHANAの「ROSE（Drop／Tiger）」がそれぞれ1位を獲得した。