歌手の舟木一夫（８１）が１６日、全国３５都市をめぐるコンサートツアーの最終公演を東京国際フォーラムＡホールで行った。

１月に始まった今ツアーは驚異の全５３公演。８０歳の１年間を駆け抜け、今月１２日に８１歳の誕生日を迎えて初のステージとなった。「今年はコロナがなければもう少しリズミカルに行けたんだけど…」と５月末から３週間ほど療養したことを悔やみながらも、振り替え公演も年内にすべて終え、無事に過密日程を完走した。

公演ではデビュー曲の「高校三年生」や叙情歌の「絶唱」など２７曲を歌唱し、深みのある歌声を響かせた。「年を追うごとに思いはめぐりますが、いい時代に青春を送った気がします」と曲を通じ５０００人の観客と記憶を分かち合った。

本編が終わっても拍手は鳴りやまず、ダブルアンコールで「友を送る歌」を披露。「コンサートは曲の構成が大事ですが、今年ステージをやりながら一番育ってきたのが『友を送る歌』」と公演の中で生まれた熱をステージに還元した。「昭和の歌を昭和のお客様にスムーズに届けられれば。どこまで歌えるか分からないけど、６５周年は頑張りたい」と２０２７年の節目まで歩みを止めないことを誓った。公演の模様は３月にＣＤ、ＤＶＤ化される予定。