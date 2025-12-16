女優の篠原涼子（５２）が、主演する日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（来年１月１１日スタート・後１０時半）の主題歌「Ｃａｎａｒｉａ」（カナリア）を歌うことが１６日、分かった。歌手・鈴木雅之（６９）との初デュエットで、「鈴木雅之 ｆｅａｔ．篠原涼子」名義となる。篠原は大先輩との共演に「本当にうれしく思っております」とコメントした。

２人はかつて同じレーベルに所属しており、当時から鈴木が「いつか一緒にデュエットをやろう」と声を掛けていた。長い時を経て、今回のデュエットが実現した。鈴木は「今回のオファーが当時の約束をかなえられる絶好の機会をいただけたと感じ、改めて彼女へオファーさせていただきました」と明かした。

作詞作曲は、いきものがかりの水野良樹が担当。篠原は拘置所で働くベテランの女性刑務官・冬木こずえをドラマで演じるが、揺れ動く心理描写と重なった切ない楽曲に仕上がっている。篠原は「素敵な曲を歌わせていただくことができました！ ドラマの主人公である、こずえの強さと弱さを表現出来れば良いなと思いながら、大切に歌わせていただきました」と語った。

篠原が自身の出演作で主題歌を歌うのは、２０２２年のＮｅｔｆｌｉｘ配信ドラマ「金魚妻」での「Ｃｒａｚｙ ｆｏｒ ｙｏｕ」（ｓｉｎｏ Ｒｆｉｎｅ名義でリリース）以来。地上波ドラマでは初となる。

「ハケンの品格」の続編（２０年）以来、約６年ぶりの日テレ系連ドラ主演となる篠原。菊池桃子との「渋谷で５時」（１９９３年）などをヒットさせた“ラブソングの王様”鈴木と、歌でもドラマを盛り上げる。

〇…来年ソロデビュー４０周年を迎える鈴木にとってデュエット曲のドラマ主題歌起用は、ＴＢＳ系「再婚一直線！」（０８年、井森美幸主演）の主題歌「恋のフライトタイム〜１２ｐｍ〜」以来１８年ぶり。「鈴木雅之＆菊池桃子」名義でリリースした同曲は、２人が「渋谷で５時」以来のデュエットを果たしたことで話題になった。