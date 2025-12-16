俳優の武田真治、中山優馬が１６日、ミュージカル「破果パグァ」（来年３月７―２２日、新国立劇場ほか）の製作発表記者会見に出席した。

韓国の小説「破果」が原作。同国の演出家であるイ・ジナ氏が韓国でミュージカル化されると大ヒット。このほど日本でリメイク版の放送が決定した。

この日は、イ氏も登壇。「韓国版よりいいキャスティング。韓国で続編があったら出てほしい」（武田）、「アイドルみたい」（中山）と絶賛されると、２人はまんざらでもない笑顔。武田は「撤回されないように頑張ります」、中山も「アイドル出身なんです。ハンサムを武器に頑張ります」と意気込んだ。

アクション稽古を共にし、互いを「すごかった」、「武田さんもすごかった。謙遜されていたけどめちゃめちゃすごかった」と大絶賛。武田はカンパニーの最年長で「役者同士の相性をもっとスキルアップしたいし、高みを目指したい。チームワークを試されると思う」とリーダー役を買って出た。中山は主演の花總まりに憧れがあるといい「ずっと見させてもらっているので共演できることに喜んでいる。花ちゃんについていきます！」と声を弾ませた。