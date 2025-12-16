大泉洋、戸次重幸が“イケメン”扱いされるのは「TEAM NACSの奇面組にいるから」
俳優の大泉洋（52歳）が、12月17日に放送されたバラエティ番組「おにぎりあたためますか」（北海道テレビ）に出演。戸次重幸が“イケメン”扱いされるのは「TEAM NACSの奇面組にいるから」と語った。
現在、全国制覇3周目の旅として、栃木県を巡っている大泉洋、戸次重幸、室岡里美アナの一行。移動中の車内で、大泉が主演ドラマ「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日系）の撮影中、岡田将生とディーン・フジオカに挟まれるシーンがあり、「自分がちっぽけに思えてね」「顔って強ぇな…と思いました」などと語る。
そして、大泉は「やっぱディーンとか、横顔とかやべぇんだよ、ほんと。ちょっと物思いにふけられた暁には（それだけで芝居になる）。オレの横顔とディーンの…やっぱ違うんだよな。いや、ほんと、顔強ぇなと思った」という。
戸次も「オレもディーンさんと共演させていただいたことあるけど、俺はもうディーンさんが歩くだけでもう、『すげぇ』って思っちゃう」とディーン・フジオカの美しさについて話すと、大泉は「お前、『ディーンさん』『ディーンさん』つってっけど、相当年下だからね、ディーンは。ビビりすぎなんだって。年下だぞ！？ ついついあの顔に負けちゃうんだって」と語る。
大泉はさらに「お前なんてさ、お前程度のイケメンしかオレ見てねぇから。お前ほんと…お前なんかほんと中途半端だからな！ 言っておくけど。中途半端だよ、こいつなんて、TEAM NACSの奇面組にいるから、ちょっといい顔してるだけで。恩恵受けてるだけで。奇面組の中にいるから」と吠えると、戸次は「（TEAM NACSの並びで）オレの左側（大泉）に、いわゆる比較対象があるから、ギリギリなんかね、イケメンって言われる。わかってる」と冷静にコメント。
大泉は「オレといるから『おにぎり』では『戸次さん、カッコいいですね！』なんて言われて」「お前なんてディーンとか岡田将生に比べたら川の石だぞ！たしかに、オレは川のフンですわ！」と自虐的に語った。
