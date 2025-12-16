NY株式16日（NY時間13:05）（日本時間03:05）
ダウ平均　　　47985.95（-430.61　-0.89%）
ナスダック　　　22944.09（-113.32　-0.49%）
CME日経平均先物　49805（大証終比：+345　+0.69%）

欧州株式16日終値
英FT100　 9684.79（-66.52　-0.68%）
独DAX　 24076.87（-153.04　-0.63%）
仏CAC40　 8106.16（-18.72　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.479（-0.023）
10年債　 　4.157（-0.016）
30年債　 　4.831（-0.015）
期待インフレ率　 　2.239（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.845（-0.008）
英　国　　4.518（+0.022）
カナダ　　3.410（-0.003）
豪　州　　4.727（+0.001）
日　本　　1.952（+0.001）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝55.39（-1.43　-2.52%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4335.80（+0.60　+0.01%）

ビットコイン（ドル）
87389.88（+1185.43　+1.38%）
（円建・参考値）
1352万0962円（+183410　+1.38%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ