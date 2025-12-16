ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４３０ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式16日（NY時間13:05）（日本時間03:05）
ダウ平均 47985.95（-430.61 -0.89%）
ナスダック 22944.09（-113.32 -0.49%）
CME日経平均先物 49805（大証終比：+345 +0.69%）
欧州株式16日終値
英FT100 9684.79（-66.52 -0.68%）
独DAX 24076.87（-153.04 -0.63%）
仏CAC40 8106.16（-18.72 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.479（-0.023）
10年債 4.157（-0.016）
30年債 4.831（-0.015）
期待インフレ率 2.239（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.845（-0.008）
英 国 4.518（+0.022）
カナダ 3.410（-0.003）
豪 州 4.727（+0.001）
日 本 1.952（+0.001）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝55.39（-1.43 -2.52%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4335.80（+0.60 +0.01%）
ビットコイン（ドル）
87389.88（+1185.43 +1.38%）
（円建・参考値）
1352万0962円（+183410 +1.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
