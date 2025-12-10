気軽に使える鞄 →【ダイソー】で発見！ ハシゴしてでも欲しい♡「330円バッグ」

お値段以上の商品と出会える【ダイソー】で、気軽に使えそうな「330円バッグ」を発見！ 中綿入りの持ち手が可愛いミニトートや、ころんとしたフォルムの巾着ショルダーなど、使いやすさや遊び心のあるラインナップが勢ぞろい。ちょっとした外出のメインバッグや、普段のサブバッグとしても活躍する予感！

中綿入りの持ち手がアクセントに

【ダイソー】「中わた舟型トートバッグ」\330（税込）

中綿入りの生地が季節感を添える、大人カジュアルにちょうどいいトートバッグ。ほんのり光沢のある素材なので、ラフになりすぎずきれいめコーデにも馴染みそう。口元はファスナー仕様で、荷物を安心して入れられます。コーデになじみやすい深みのあるカーキも魅力。

巾着型でコーデにアクセントをプラス

【ダイソー】「中わた巾着ショルダーバッグ」\330（税込）

ほどよいツヤのあるポリエステル素材で、カジュアルになりすぎず上品さもキープ。巾着ならではのころんとしたフォルムが、コーデに抜け感を演出。ショルダーとしても手持ちとしても使える2WAY仕様で、思わず手にとってしまいそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんも「お出かけ時のミニバッグとして大活躍しそう」とコメントしていて、旅行用のバッグとして荷物に忍ばせておくのも◎

遊び心たっぷりのフード付きスマホショルダー

【ダイソー】「中わたメッシュスマホショルダーバッグ」\330（税込）

フード付きのユニークなデザインが目を引くスマホショルダー。フロントのメッシュポケットにはイヤホンやリップなどの細かなアイテムの収納にぴったり。カーキ × ブラックのシックな配色は大人コーデにも馴染むのがうれしいポイント。フードのひもを絞れば、スマホの落下防止に。

重たくなりがちな冬コーデの差し色に

【ダイソー】「舟型キルトトートバッグ」\330（税込）

重たくなりがちな冬コーデの差し色にぴったりな、ホワイトのキルティングバッグ。ふんわりとしたステッチがやさしげな表情をつくります。グレーのハンドルとのコントラストもシャレ感UPのポイント。マチが約11cmありジップ付きなので、ランチバッグとして使うのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase