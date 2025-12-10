FIFA（国際サッカー連盟）は16日、「ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025」を発表。フランス代表でパリSGのFWウスマン・デンベレ（28）が男子の年間最優秀選手賞を初受賞。フランス代表選手としても初の快挙となった。

デンベレは24ー25シーズン、公式戦35得点15アシストと活躍。クラブ初の欧州CL制覇にフランス1部、フランス杯、フランススーパー杯と合わせ4冠を達成。リーグ戦と欧州CLの両方でMVPにも輝いた。

今年9月にはサッカー専門誌フランス・フットボールが選定するバロンドール（世界最優秀選手）を初受賞。受賞のスピーチでは涙を流しながら「本当に言葉がない。パリSGとともにとてつもないシーズンだった。2023年に私を迎え入れてくれたチームに感謝したい」と歓喜した。

そして「ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025」でも男子の年間最優秀選手賞を初受賞。最終候補に残ったFWエムバペ（Rマドリード／フランス）、アクラフ・ハキミ（パリSG/モロッコ）、メンデス（パリSG/ポルトガル）、ビチーニャ（パリSG／ポルトガル）、FWヤマル（バルセロナ／スペイン）、MFペドリ（バルセロナ／スペイン）、ラフィーニャ（バルセロナ／スペイン）、MFパーマー（チェルシー／イングランド）、サラー（リバプール／エジプト）、ケーン（Bミュンヘン／イングランド）といった豪華メンバーを抑え、またひとつ大きなタイトルを手にした。