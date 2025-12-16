NY株式16日（NY時間12:07）（日本時間02:07）
ダウ平均　　　48217.87（-198.69　-0.41%）
ナスダック　　　23054.48（-2.93　-0.01%）
CME日経平均先物　49910（大証終比：+450　+0.90%）

欧州株式16日終値
英FT100　 9684.79（-66.52　-0.68%）
独DAX　 24076.87（-153.04　-0.63%）
仏CAC40　 8106.16（-18.72　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.483（-0.019）
10年債　 　4.157（-0.016）
30年債　 　4.831（-0.015）
期待インフレ率　 　2.240（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.845（-0.008）
英　国　　4.518（+0.022）
カナダ　　3.413（0.000）
豪　州　　4.727（+0.001）
日　本　　1.952（+0.001）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝55.65（-1.17　-2.06%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4333.10（-2.10　-0.05%）

ビットコイン（ドル）
87777.50（+1573.05　+1.82%）
（円建・参考値）
1358万4446円（+243445　+1.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ