ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１９８ドル安 ナスダックは横ばい
NY株式16日（NY時間12:07）（日本時間02:07）
ダウ平均 48217.87（-198.69 -0.41%）
ナスダック 23054.48（-2.93 -0.01%）
CME日経平均先物 49910（大証終比：+450 +0.90%）
欧州株式16日終値
英FT100 9684.79（-66.52 -0.68%）
独DAX 24076.87（-153.04 -0.63%）
仏CAC40 8106.16（-18.72 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.483（-0.019）
10年債 4.157（-0.016）
30年債 4.831（-0.015）
期待インフレ率 2.240（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.845（-0.008）
英 国 4.518（+0.022）
カナダ 3.413（0.000）
豪 州 4.727（+0.001）
日 本 1.952（+0.001）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝55.65（-1.17 -2.06%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4333.10（-2.10 -0.05%）
ビットコイン（ドル）
87777.50（+1573.05 +1.82%）
（円建・参考値）
1358万4446円（+243445 +1.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48217.87（-198.69 -0.41%）
ナスダック 23054.48（-2.93 -0.01%）
CME日経平均先物 49910（大証終比：+450 +0.90%）
欧州株式16日終値
英FT100 9684.79（-66.52 -0.68%）
独DAX 24076.87（-153.04 -0.63%）
仏CAC40 8106.16（-18.72 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.483（-0.019）
10年債 4.157（-0.016）
30年債 4.831（-0.015）
期待インフレ率 2.240（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.845（-0.008）
英 国 4.518（+0.022）
カナダ 3.413（0.000）
豪 州 4.727（+0.001）
日 本 1.952（+0.001）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝55.65（-1.17 -2.06%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4333.10（-2.10 -0.05%）
ビットコイン（ドル）
87777.50（+1573.05 +1.82%）
（円建・参考値）
1358万4446円（+243445 +1.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ