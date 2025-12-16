16日夕方、愛知県愛西市で84歳の女性が軽乗用車にはねられ意識不明の重体とみられます。

警察によりますと、16日午後5時半ごろ、愛知県愛西市諸桑町西浦で、近くに住む84歳の女性が路上を歩いていたところ、走ってきた軽乗用車にはねられました。

この事故で女性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体とみられます。警察が軽乗用車を運転していた愛知県津島市の86歳の女性から話を聴くなどして事故の詳しい状況を調べています。

現場はセンターラインのない片側一車線の見通しの良い道路です。

また、16日午後5時ごろ、三重県鳥羽市船津町の国道167号で、北向きに走っていた原付バイクと南向きに走っていた軽トラックが衝突しました。

この事故で原付バイクを運転していた鳥羽市の84歳の女性が死亡しました。軽トラックを運転していた77歳の男性にけがはありませんでした。

警察が軽トラックの男性から話を聴くなどして、事故の詳しい原因を調べています。