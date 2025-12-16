とき宣・小泉遥香、ZIP！で日高屋の大好きなラーメン紹介「超！幸せでした」
アイドルグループ・超ときめき宣伝部の小泉遥香（24歳）が、12月16日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。大好きな日高屋の「チゲ味噌ラーメン」を紹介し、おなかが空いている日は「餃子と半チャーハンを一緒に頼んで食べてます（笑）」と明かした。
この日、 最新のトレンド情報を発信するコーナー「キテルネ！」のリポーターとして登場した、ラーメンを週4で食べる“麺好きアイドル”小泉は、日高屋の「チゲ味噌ラーメン」（790円）を紹介。
15年前から冬限定メニューとして販売され、多くのファンから熱い支持を得ているラーメンだが、小泉も「私も毎年この時期になると必ず食べに来る」そうで、今回のロケが実は「3回目！」だという。
いざ、実食した小泉は「最高です。結構ガツンと来る辛さで、すごい具だくさんで。麺はもちもち、野菜はシャキシャキ、いろんな食感がすごい楽しいです」と完璧な食レポを披露。
そして「私はすごいおなかが空いている日は、餃子（3個／160円）と半チャーハン（300円）を一緒に頼んで食べてます（笑）」と笑った。
放送終了後、Instagramを更新した小泉は「大好きなラーメン回!! 普段からたくさん通っている日高屋さんを紹介させていただけたり、ずっと行ってみたかったハレ＆ケさんに行かせていただいてもう超！幸せでした」とつづっている。
