きょうの米雇用統計はＦＲＢの追加利下げを裏付けるほどではなかったものの、労働市場の減速を示唆する内容でもあったことから、市場の来年の追加利下げへの期待に変化はない。



ＦＯＭＣ委員は先週のＦＯＭＣの金利見通し（ドット・プロット）で来年１回の利下げ予想が中央値となったものの、短期金融市場では２回の利下げ予想で変わらない。それもあってドルは弱含みで推移しており、ドル指数は２カ月ぶりの安値圏に張り付いたままの状態にある。ドル指数は１２月に入ってから約１％下落し、年末にドルが弱含みやすいという季節性も相俟って下落しているようだ。



オプション市場では１週間物および１カ月物が明確にドル安方向へ傾いており、その確信度も９月中旬以来の強さとなっている。一方、９月下旬以降、ドル高方向への優位性が続いていた１年物も、そのプレミアムが過去２カ月で最も縮小している状況となっている。



エコノミストの来年の為替市場の相場展望でも、ドル安の見方が多く、ドル円は１４０円付近までの下げを見込む向きも少なくない。



USD/JPY 154.82 EUR/USD 1.1767 GBP/USD 1.3423



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

