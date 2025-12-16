きょうのポンドドルは買いが優勢となっており、１．３４ドル台を回復している。一時１．３４ドル台半ばまで上昇し、１０月１７日以来の高値水準を回復する場面も見られた。



ポンドドルは１００日線と２００日線にしっかりとサポートされ、リバウンド相場を継続しているが、来年は逆風に直面する可能性があると指摘している。英中銀がさらに利下げする可能性があることや、英国の政治リスクが背景にある。先日の英予算案の発表以降、スターマー政権の基盤が緩み始めており、首相交代の可能性も浮上している状況。



万一、そのような事態になった場合、左派寄りの首相への交代となれば、市場は好意的に受け止めない可能性が高いという。



GBP/USD 1.3435 GBP/JPY 207.93 EUR/GBP 0.8764



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

