　17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比330円高の4万9790円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては406.71円高。出来高は7278枚となっている。

　TOPIX先物期近は3388.5ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.00ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49790　　　　　+330　　　　7278
日経225mini 　　　　　　 49790　　　　　+330　　　183207
TOPIX先物 　　　　　　　3388.5　　　　 +14.5　　　　9128
JPX日経400先物　　　　　 30600　　　　　+195　　　　 671
グロース指数先物　　　　　 641　　　　　　+6　　　　1107
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース