日経225先物：17日2時＝330円高、4万9790円
17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比330円高の4万9790円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9383.29円に対しては406.71円高。出来高は7278枚となっている。
TOPIX先物期近は3388.5ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49790 +330 7278
日経225mini 49790 +330 183207
TOPIX先物 3388.5 +14.5 9128
JPX日経400先物 30600 +195 671
グロース指数先物 641 +6 1107
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3388.5ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49790 +330 7278
日経225mini 49790 +330 183207
TOPIX先物 3388.5 +14.5 9128
JPX日経400先物 30600 +195 671
グロース指数先物 641 +6 1107
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース