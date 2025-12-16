永尾柚乃ちゃん「長セリフ、どうやって覚えてますか？」に吉高由里子「絶対得意じゃん！」
女優の吉高由里子（37歳）が、12月16日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。永尾柚乃ちゃん（9歳）からの「長セリフって、どうやって覚えてますか？」との質問に「絶対得意じゃん！ 知ってるんだから！」とツッコミを入れた。
吉高は今回、舞台「シャイニングな女たち」の宣伝を兼ねて、さとうほなみと共に番組のインタビューに対応。インタビュアーを“子どもディレクター”永尾柚乃ちゃんが務めた。
柚乃ちゃんは「長セリフって、どうやって覚えてますか？」と吉高に質問。すると、間髪入れず吉高は「絶対得意じゃん！ 知ってるんだから！」と柚乃ちゃんにツッコミを入れ、現場の笑いを誘う。
柚乃ちゃんは「私は寝たら覚えるんですけど。寝る前に読んで、寝たらベラベラ言えます」と自身の覚え方を明かすと、吉高は「ベラベラ言える！？」とビックリ。そして「脳の仕組みがおかしいね…普通じゃないね…。それ何回目の人生の記憶だった？」と質問、柚乃ちゃんは「まぁ5回目」と答え、吉高は「5回目か。1回じゃこうはならないよね」と唸った。
なお、本題の長セリフの覚え方について、吉高は「一緒に声を出し合ってやらないと舞台のセリフ覚えられなかった、私は。『やってもらっていい？』って掛け合いはしないと、家で一人で覚えるのとやっぱテンポ感も違うし」とのこと。
そして、「いいなぁ。寝て起きたら覚えてるの」と、柚乃ちゃんに羨望の眼差しを送った。
