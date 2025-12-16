ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１７１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式16日（NY時間11:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 48245.15（-171.41 -0.35%）
ナスダック 23033.04（-24.37 -0.11%）
CME日経平均先物 49930（大証終比：+470 +0.94%）
欧州株式16日GMT16:09
英FT100 9668.30（-83.01 -0.85%）
独DAX 24087.54（-142.37 -0.59%）
仏CAC40 8101.24（-23.64 -0.29%）
米国債利回り
2年債 3.495（-0.006）
10年債 4.170（-0.002）
30年債 4.845（-0.002）
期待インフレ率 2.243（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（-0.002）
英 国 4.524（+0.028）
カナダ 3.420（+0.007）
豪 州 4.727（+0.001）
日 本 1.952（+0.001）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝55.20（-1.62 -2.85%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4351.40（+16.20 +0.37%）
ビットコイン（ドル）
87656.63（+1452.18 +1.68%）
（円建・参考値）
1357万7135円（+224928 +1.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
