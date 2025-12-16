その後、ドル円は１５４円台での上下動が続き、現在は１５４円台後半での推移。取引開始前に発表の１１月分の米雇用統計は、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が６．４万人増と予想を上回った。一方、１０月分は１０．５万人減と政府機関閉鎖の影響で減少していた。ただ、１１月分の失業率は４．６％まで上昇している。



ＦＲＢの来年の追加利下げを裏付ける内容とまでは言えないものの、米労働市場の冷え込みは示す内容ではあった。なお、米雇用統計発表後の短期金融市場では、来年２回の利下げ期待に変化はない。



ストラテジストは「ノイズの多いＮＦＰを予想していたが、それを踏まえると、データはむしろおとなしい内容に見受けられる。今回の統計を受けて１月利下げの可能性が高まるという見方は説得力に欠ける」 と述べている。



別のエコノミストは「失業率の上昇は利下げを後押しする材料に見えるかもしれないが、景気循環的な弱さではなく、政府部門の雇用削減が主因。このデータだけで、追加利下げの材料にはなりにくい」とのコメントも聞かれた。



「ＦＲＢの方向性を判断する上では、１月初旬に公表される１２月の米雇用統計の方が、遥かに有意な指標となるだろう」との指摘も出ている。



今回の数字では判断しにくいようで、１月９日の１２月分の数字を待ちたいところ。



USD/JPY 154.82 EUR/JPY 182.24

GBP/JPY 207.85 AUD/JPY 102.74



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

