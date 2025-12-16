冨安健洋加入のアヤックスFDが早期回復を示唆「労働許可証が下りればすぐにグループ練習に参加できる」
アヤックスが16日、日本代表DF冨安健洋と契約したと正式発表した。2026年6月30日までの短期契約となった。
冨安の獲得に際し、フットボールダイレクターのマリン・ベウカー氏が声明を発表。「タケヒロは複数のトップリーグでの豊富な経験を通じ、優れたDFであることを証明してきた。インテリジェンスがあり、両足を使うことができるDFだ。ここ数週間、スカウトやコーチングスタッフと共に数多くの映像を分析しており、誰もが熱心に取り組んできた」と高い評価を伝えた。
その一方で「彼の負傷歴も重要な考慮事項ではあった」と約1年3か月にわたって実戦から離れていることを指摘しつつも、「彼は初めから回復に向けて一生懸命に取り組んできており、メディカルスタッフが彼を徹底的に評価した。労働許可証が下りれば、すぐにグループ練習に参加することができる」と順調に回復が進んでいることを示唆した。
その上で「彼はまだ試合感を取り戻していく必要はあるが、彼の経験を考えればすぐに取り戻せると信じている。契約の上でも我々は共にコラボレーションをしていく良い道を見つけた。我々はタケヒロと共に、若いながらも才能を持った我々のチームに短い時間でより良いバランスをもたらせる選手を獲得したと期待している」と展望を述べた。
2024年6月を最後に日本代表から遠ざかっている冨安は度重なるケガに悩まされており、昨年10月5日のサウサンプトン戦に途中出場して復帰を果たすも再離脱。今年2月に右膝の再手術を行い、7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表された後、無所属の状態が続いていた。
