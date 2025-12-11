2年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神が16日、関西国際空港から優勝旅行先のハワイへ出発した。日本航空のチャーター機には藤川球児監督（45）、コーチ、選手、関係者、その家族ら242人（乳幼児含む）が搭乗。総勢では約380人が参加した。機内が祝福ムードに包まれる中、佐藤輝明内野手（26）と森下翔太外野手（25）が現地で合同練習を行うプランが浮上し、休息と無縁の両主砲は早くも来季を見据える。

セ界一に輝いた勇敢な戦士、そして彼らを陰で支えた最愛の家族は皆、満面の笑みで搭乗ゲートを通過し、チャーター機へと乗り込んだ。眠たい目をこすりながら、機内に向かう子供たちの姿もあった。2年ぶりとなる歓喜のV飛行。242人が機上の人となり、約7時間にわたるハワイへのフライトを満喫した。

「（練習は）秘密です。体を癒やすことがメインです」

祝福ムード一色の中、一人異彩を放ったのが森下だった。「リラックスするために行きます」とバカンスモードで機内に乗り込んでも、頭から「野球」の二文字が消えることはない。世界最大規模の屋外ショッピングモール「アラモアナセンター」での買い物や、日差しが照りつけるビーチでの海水浴は視界の外。3、4番で猛虎をけん引し、ロサンゼルス自主トレからハワイへ合流する佐藤輝と、現地で合同練習を行うプランがあることが判明した。既に近隣のトレーニング施設も確保済みという。

ともに来年3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの候補選手にリストアップされている。順調にメンバー入りを果たせば、2月14日から宮崎合宿へ突入する。チーム内では不要のアピールも課され、3月上旬には日の丸を背負った真剣勝負のステージに立つ。例年よりも早く体を仕上げる必要がある中で、常夏の島で過ごす約1週間の貴重な時間を生かさない手はない。

イベント出演などで多忙な中、日々のトレーニングに励む2人は今オフ、各所で来季への熱意を語っている。佐藤輝がプロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS」のMVP受賞会見で「変わらずもっと練習して、上に行きたいという気持ちを持ってやることが大事」と語れば、森下も「輝さんのことを尊敬しているが“悔しい”という感情もある。“悔しい”を力に変えたい」と契約更改の場で対抗心をあらわにした。

球団創設91周年に突入した猛虎史上、屈指といえる最強コンビ。WBCとセ・リーグ、2つの「連覇」を共通ターゲットに掲げ、灼熱（しゃくねつ）の太陽の下へ駆け出していく。

▽アイブラック兄弟 おそろいの遮光グリース（アイブラック）でプレーする“兄”佐藤輝と“弟”森下を指す。森下が初めて佐藤輝にアイブラックを入れてもらった23年9月1日のヤクルト戦（神宮）で、初の1試合2本塁打。3日の同戦で佐藤輝と初のアベック弾を放ったのをきっかけに「アイブラック兄弟」の呼び名が広まった。なお2人のアベック本塁打は23年2度、24年1度、25年6度の計9度出ている。