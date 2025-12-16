【今日の献立】2025年12月17日(水)「手羽中のスパイシー揚げ」
スパイシーでボリューム感のある主菜に、手軽に作れてたっぷりの野菜をとれる副菜2品を添えて。
【主菜】手羽中のスパイシー揚げ
ジューシーでボリューム感のある一品。ビールにもピッタリです。
©Eレシピ
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：504Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏手羽中 12本 ＜下味＞
塩 適量(鶏手羽中の正味の分量の1%)
カレー粉 小さじ2
ニンニク (すりおろし)1/2片分
ショウガ (すりおろし)1/2片分
＜衣液＞
溶き卵 1個分
小麦粉 大さじ4~5
塩 少々
片栗粉 適量 揚げ油 適量 ローズマリー 2本
【下準備】鶏手羽中は骨に沿って切り込みを入れて、＜下味＞の材料を加えてもみ込み、1時間以上置く。
©Eレシピ
前日に準備してもいいですね！
＜衣液＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱しておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 鶏手羽中を＜衣液＞にからめ、片栗粉を全体にまぶす。
©Eレシピ
2. 170℃に予熱しておいた揚げ油でローズマリーをサッと揚げて取り出し、鶏手羽中を色よく揚げる。油をきって器に盛り、ローズマリーを飾る。
©Eレシピ
【副菜】やみつき！無限に食べられるゆで白菜サラダ
ゆでた白菜をマヨネーズで和えた一品。かつお節やゴマの風味が絶品で白菜をたくさん食べられますよ！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：136Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）白菜 1/8~1/4株 塩 小さじ1/2
＜調味料＞
マヨネーズ 大さじ2
砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
かつお節 1g
すり白ゴマ 小さじ1
【下準備】白菜は葉と軸に分ける。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にたっぷりの湯を沸かして塩を入れ、白菜の軸を入れる。透き通ってきたら葉を加え、再び沸騰したら冷水に放つ。
©Eレシピ
2. 粗熱が取れたら水気をきり、ザク切りにする。さらに手で絞って水気をきり、＜調味料＞のボウルに移して和え、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】残り野菜とベーコンのスープ
野菜の美味しさを活かした、やさしい風味のスープです。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：166Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）玉ネギ 1/4個
ジャガイモ 1個
マッシュルーム (生)2~3個
白菜 1枚
ベーコン 2枚
オリーブ油 大さじ1
白ワイン 大さじ2
水 適量 塩 適量
【下準備】玉ネギは粗く刻む。ジャガイモは皮をむき、5mm角に切って水に放ち、白濁したらザルに上げる。マッシュルームは縦4つに切る。
©Eレシピ
白菜はザク切りにする。ベーコンは幅5mmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にオリーブ油、玉ネギ、ジャガイモ、マッシュルーム、ベーコンを入れて中火にかけ、玉ネギが透き通るまで炒める。
©Eレシピ
2. 白菜と白ワインを加え、水をヒタヒタに注ぎ、煮たったら火を弱めて鍋に蓋をして15分蒸し煮にし、塩で味を調えて器によそう。
©Eレシピ