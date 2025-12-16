プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「手羽中のスパイシー揚げ」 「やみつき！無限に食べられるゆで白菜サラダ」 「残り野菜とベーコンのスープ」 の全3品。
スパイシーでボリューム感のある主菜に、手軽に作れてたっぷりの野菜をとれる副菜2品を添えて。

【主菜】手羽中のスパイシー揚げ
ジューシーでボリューム感のある一品。ビールにもピッタリです。

調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：504Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏手羽中  12本 ＜下味＞
  塩  適量(鶏手羽中の正味の分量の1%)
  カレー粉  小さじ2
  ニンニク  (すりおろし)1/2片分
  ショウガ  (すりおろし)1/2片分
＜衣液＞
  溶き卵  1個分
  小麦粉  大さじ4~5
  塩  少々
片栗粉  適量 揚げ油  適量 ローズマリー  2本

【下準備】

鶏手羽中は骨に沿って切り込みを入れて、＜下味＞の材料を加えてもみ込み、1時間以上置く。

前日に準備してもいいですね！
＜衣液＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱しておく。

【作り方】

1. 鶏手羽中を＜衣液＞にからめ、片栗粉を全体にまぶす。

2. 170℃に予熱しておいた揚げ油でローズマリーをサッと揚げて取り出し、鶏手羽中を色よく揚げる。油をきって器に盛り、ローズマリーを飾る。

【副菜】やみつき！無限に食べられるゆで白菜サラダ
ゆでた白菜をマヨネーズで和えた一品。かつお節やゴマの風味が絶品で白菜をたくさん食べられますよ！

調理時間：15分
カロリー：136Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

白菜  1/8~1/4株   塩  小さじ1/2
＜調味料＞
  マヨネーズ  大さじ2
  砂糖  小さじ1/2
  しょうゆ  小さじ1/2
  かつお節  1g
  すり白ゴマ  小さじ1

【下準備】

白菜は葉と軸に分ける。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせておく。

【作り方】

1. 鍋にたっぷりの湯を沸かして塩を入れ、白菜の軸を入れる。透き通ってきたら葉を加え、再び沸騰したら冷水に放つ。

2. 粗熱が取れたら水気をきり、ザク切りにする。さらに手で絞って水気をきり、＜調味料＞のボウルに移して和え、器に盛る。

【スープ・汁】残り野菜とベーコンのスープ
野菜の美味しさを活かした、やさしい風味のスープです。

調理時間：25分
カロリー：166Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

玉ネギ  1/4個
ジャガイモ  1個
マッシュルーム  (生)2~3個
白菜  1枚
ベーコン  2枚
オリーブ油  大さじ1
白ワイン  大さじ2
水  適量 塩  適量

【下準備】

玉ネギは粗く刻む。ジャガイモは皮をむき、5mm角に切って水に放ち、白濁したらザルに上げる。マッシュルームは縦4つに切る。

白菜はザク切りにする。ベーコンは幅5mmに切る。

【作り方】

1. 鍋にオリーブ油、玉ネギ、ジャガイモ、マッシュルーム、ベーコンを入れて中火にかけ、玉ネギが透き通るまで炒める。

2. 白菜と白ワインを加え、水をヒタヒタに注ぎ、煮たったら火を弱めて鍋に蓋をして15分蒸し煮にし、塩で味を調えて器によそう。

