サッと羽織れる「お手軽アウター」→【ワークマン】なら2,000円台で買えるって♡

ちょっとそこまでのお出かけや車移動、レジャーシーンなどに便利なのは、サッと気軽に羽織れるアウター。【ワークマン】では、高級感のあるウール調素材のアウターやオンオフ使えるステンコートなどが、2,000円台のプチプラで販売中。大人の冬コーデの即戦力になりそうな「お手軽アウター」は、ぜひ早めのチェックを！

車移動の味方！ サッと羽織れる高機能アウター

【ワークマン】「レディースフワテック（R）シーンレスインサレーション」\2,500（税込）

保温機能付きの起毛裏地に、撥水加工・静電気軽減といった、たくさんの機能が備わっているのが特徴。薄手素材とノーカラーデザイン、ショート丈が特徴で、サッと羽織りやすいアウターは、車移動が多い人にぴったり。左内側のスピンドルで裾を絞れば、シルエットのアレンジも楽しめます。

着回し力の高さも魅力的な高見えブルゾン

【ワークマン】「レディースフェイクウールアウター」\2,900（税込）

高級感のあるウール調素材がリュクスなムードを演出。フロントジッパーのカジュアルなデザインながら、襟付きできちんと感も演出します。ボトムスを選ばず合わせやすい着丈で、テイスト問わず着回せそうなアウターは、冬コーデの即戦力になりそう。フラップ付きの大きめポケットもおしゃれ見えをサポートします。

羽織るだけでセンスアップを狙える主役級ブルゾン

【ワークマン】「レディースプードルボアジップブルゾン」\2,500（税込）

プードルボア素材のふわふわもこもこ感が、たまらなく可愛いブルゾン。チェック柄デザインや大きめの襟もコーデのポイントになり、サッと羽織るだけでおしゃれな雰囲気に。軽量仕様 & 両サイドポケット付きなのも嬉しいポイント。スッキリシルエットのボトムスを合わせて、スタイルアップコーデを楽しんで。

撥水加工付き！ シーンレスに使えるステンコート

【ワークマン】「レディースシーンレスオーバーステンコート」\2,900（税込）

ボタンの開閉具合で雰囲気を変えられるステンカラーコート。カジュアルさも上品さも備わったコートは、「オンでもオフでも、シーンを選ばず着られる」（公式ECサイトより）とブランドもイチオシ。撥水加工が施されているため、小雨程度なら安心してお出かけできそうです。

