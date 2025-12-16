ビタペアC美容液に注目！PDRNで叶えるハリツヤ素肌

透明感(*1)やハリ不足が気になる季節の変わり目に、スキンケアを見直したいと感じる人も多いはず。そんな中、韓国発の自然派ブランドネイチャーリパブリックから、話題の美容成分PDRNを取り入れた新作美容液が登場します。長年愛されてきたビタペアCシリーズならではの使い心地はそのままに、毎日のケアで素肌の印象を底上げ。忙しい日々でも、前向きなスキンケア時間を楽しみたくなる一本です♪

PDRNで目指す潤光肌

「ビタペアC PDRN美容液」は、韓国肌管理で注目されるセンテラPDRN Complexを配合。ツボクサ由来成分が肌をすこやかに整え、乾燥や外的刺激でゆらぎやすい肌をサポートします。

毛穴(*2)やくすみ印象にアプローチしながら、内側から輝くような素肌を目指せるのが魅力です。

透明感(*1)とハリ感ケア

純度97％のアルブチンがツヤのある透明感(*1)を引き出し、2種のヒアルロン酸が角質層までしっかりうるおいをチャージ。肌に水分を抱え込むことで、ふっくらとしたハリ感のある印象へ導きます。

従来品からパワーアップ(*2)した処方で、年齢や肌質を問わず取り入れやすい設計です。

毎日使いやすいテクスチャー

価格：2,400円（税抜）／2,640円（税込）

ジェルタイプの軽やかな使用感で、ベタつきを感じにくいのもポイント。夜の集中ケアはもちろん、朝のメイク前にも心地よく使えます。

洗顔後、化粧水で整えた肌になじませるだけのシンプルなステップで、忙しい日常にも無理なく続けられます。

内容量：30mL

発売日：2025年12月19日（金）

販売：ドン・キホーテ先行※順次発売

※順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況と在庫状況が異なる場合がございます。

センテラPDRN Complex／DNA-Na：センテラ（ツボクサ）／ツボクサエキス、ツボクサ葉エキスから抽出（全て整肌成分）

*1うるおいを与えることによる肌印象のこと

*2乾燥によって開いた毛穴と肌印象のこと

素肌力を高める新習慣♡

毎日のスキンケアで、うるおい・透明感(*1)・ハリ感をまとめてケアしたい人にぴったりの「ビタペアC PDRN美容液」。話題の成分を取り入れながらも、使い続けやすい価格とテクスチャーが魅力です。

自分の肌と向き合う時間が、少し楽しみになるはず。ビタペアCシリーズの新しい一歩で、素肌の可能性をやさしく引き出してみてください♪