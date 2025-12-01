2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦²ÆºÚ¡¢»º¸å3¥ö·î¤Ç¥É¥é¥ÞÉüµ¢¤â¿ÈÂÎ¤ËÂç¥À¥á¡¼¥¸¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆºÚ¤¬¡¢»º¸å3¥«·î¤Ç¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Î¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¡¢MC¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤È²£ß·²Æ»Ò¤«¤é¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÆºÚ¡¢»Ò¶¡¤ËÅÜÌÄ¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½
¡¡¡¡¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¤Ï¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë"¥Þ¥Þ¤ÎËÜ²»"¤òÏÃ¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£12·î16Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È2ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò°é¤Æ¤ë2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë²ÆºÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡²£ß·¤«¤é¡Ö»º¸å¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÇÉüµ¢¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿²ÆºÚ¤Ï¡¢¡Ö3¥«·î¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²£ß·¤â¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡²ÆºÚ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éüµ¢Åö»þ¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¼¡ª¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢µ¤ÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ëµ¤¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ë¤¤¤Î¤È·ñÂÕ´¶¡×¤È¡¢»£±Æ½ªÎ»¸å¤ËÂÎ¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é¤À¤¤¤Ö¥Ú¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢»º¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢3»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë²£ß·¤â¡Ö»ä¤ÏÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤µÙ¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¦´¶¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡×¤È»º¸åÆÃÍ¤ÎÉÔÄ´¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²ÆºÚ¤â¡Ö¤½¤¦¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì¤¤À¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢°éµÙ¸å¤ÎÉüµ¢»þ´ü¤Ï¡Ö1Ç¯¤«¤é1Ç¯È¾Ì¤Ëþ¡×¤¬Ìó3³ä¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²ÆºÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö3¥«·î¡ÁÈ¾Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â4.4¡óÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤¤ÈÀ¸³è¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡×¤È¡¢Áá´üÉüµ¢¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤Ï¡ÖÉüµ¢¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢Æ£ËÜ¤¬¡ÖÄ¹¤¯µÙ¤à¤ÈÌá¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢²ÆºÚ¤â¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ëµï¾ì½ê¤¬¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£