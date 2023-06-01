2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë6»þ00Ê¬¡Á9»þ00Ê¬ ÊüÁ÷¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤ ¿·½Õ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ 3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
µÏ¿Åª¹ë±«¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤¤¿»³·Á¸©ºúÀîÂ¼¡£²¾Àß½»Âð¤Ë½»¤àÃçÎÉ¤·¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¤ª¤Ä¤«¤¤¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï2ºÐ11¤«·î¤ÎÀô¿é¤Á¤ã¤ó¡£³°¤Ï°ìÌÌ¤ÎÀã·Ê¿§¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÆ»Ãæ¡¢Àô¿é¤Á¤ã¤ó¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤é¤Ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿»Å³Ý¤±¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£
¢¡Ö¤ê¤ó¤´¤È¤à¤·¤ê¡× Ä¹Ìî¸©¡¦º´µ×»Ô
ÁÕ¿¿¡Ê¤½¤¦¤Þ¡Ë¤¯¤ó 3ºÐ9¤«·î
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼ã·Ü¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö¤à¤·¤ê¡×¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤ÍÑ¤Î¤ê¤ó¤´¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ª¤Ä¤«¤¤¤òÍê¤Þ¤ì¤¿ÁÕ¿¿¤¯¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Þ¤«¤»¤È¤±¡ª¡×¤È¡¢¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡¢Àä¹¥Ä´¤Ç²È¤ò½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬...¡£
£¡Ö¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¡× ¿ÀÆàÀî¸©¡¦³ý¥±ºê»Ô
¿´¡Ê¤³¤³¡Ë¤Á¤ã¤ó 4ºÐ4¤«·î
ÆüËÜ½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹ÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¿ù»³°¦¤µ¤ó¡£´ÆÆÄ¤ÎÇ¤´ü¤¬¤¢¤È1Ç¯¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢²ÈÂ²¤Ï°¦¤µ¤ó¤ËÆâ½ï¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò·×²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£6Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä¹ÃË¡¦Íª·¯¤È¤½¤ÎËå¡¦¿´¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¡¼¥¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¿´¤Á¤ã¤ó¤¬°ì¿Í¤Ç¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ç¤¹¡£6Ç¯Á°¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¿´ÇÛ¤ÇÍª·¯¤ò¤ª¤Ä¤«¤Ë½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¿´¤Á¤ã¤ó¤ò¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤Èµã¤½Ð¤¹¿´¤Á¤ã¤ó¡£¤ª¤Ä¤«¤¤·Ð¸³¼Ô¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Îå¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¡Ö¹ÔÅÄ¤Î¥¼¥ê¡¼¥Õ¥é¥¤¡× ºë¶Ì¸©¡¦¹ÔÅÄ»Ô
ÍÛÆà¡Ê¤Ò¤Ê¡Ë¤Á¤ã¤ó 3ºÐ9¤«·î
º£Æü¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬Âç¹¥¤¤ÊÍÛÆà¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¹ÔÅÄ¤Î¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡Ö¥¼¥ê¡¼¥Õ¥é¥¤¡×ÍÑ¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇö¤¤¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¡¼¥¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¤Ä¤«¤¤¤òÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÛÆà¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡£
¥¡Ö¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Ï·Ù»¡´±¡× ¹âÃÎ¸©¡¦¹áÈþ»Ô
É¢¸ã¡Ê¤·¤å¤¦¤´¡Ë¤¯¤ó 4ºÐ7¤«·î¡¦±ûÍö¡Ê¤ª¤¦¤«¡Ë¤Á¤ã¤ó 2ºÐ4¤«·î
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îºî¼Ô¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤ËÊë¤é¤¹É¢¸ã¤¯¤ó¤ÎÌ´¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈÆ±¤¸·Ù»¡´±¡£º£Æü¤Ï»Å»ö¤Ë²È»ö¤ËÂçË»¤·¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¤Î¥Ñ¥ó¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿2ºÐ4¤«·î¤ÎËå¡¦±ûÍö¤Á¤ã¤ó¤âµÞî±°ì½ï¤Ë¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ûÍö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ª»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¤ª¼é¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¡¡¢·»Ëå¤Ç¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë½ÐÈ¯¡ª
¦¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¡× ¼¢²ì¸©¡¦¶á¹¾È¬È¨»Ô
²êº»¡Ê¤á¤¤¤µ¡Ë¤Á¤ã¤ó 3ºÐ10¤«·î
º£Æü¤Ï²êº»¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤È¤³¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ëÆü¡£Âçºå½Ð¿È¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¼çÌò¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥½¡¼¥¹¤ò¤ª¤Ä¤«¤¤¤ÇÍê¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤Ê¤·¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë²êº»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¹Ô¤¤½¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¹¤ë?
§¡Ö¿Ç»¡·ô¤ÎËº¤ìÊª¡× ¹âÃÎ¸©¡¦¼¼¸Í»Ô
¶Á»ÖÏº¡Ê¤¤ç¤¦¤·¤í¤¦¡Ë¤¯¤ó 4ºÐ10¤«·î¡¦¼÷ÂÀ¡Ê¤¸¤å¤Ã¤¿¡Ë¤¯¤ó 2ºÐ11¤«·î
¹âÃÎ¸©¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ½ÅÍ×ÅÁÅýÅª·úÂ¤Êª·²ÊÝÂ¸ÃÏ¶è¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿µÈÎÉÀîÄ®¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï3ÂåÂ³¤¯»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤Ë½»¤à·»Äï¡¢¶Á»ÖÏº¤¯¤ó¤È¼÷ÂÀ¤¯¤ó¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ëº¤ì¤¿¿Ç»¡·ô¤òÆÏ¤±¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢2¿Í¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂçËÁ¸±¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Äï¤Î¼÷ÂÀ¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ª¤Ä¤«¤¤Ãæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔËþ¤¬...¡£
¨¡ÖÂç¤¤Ê¤«¤Þ¤¯¤é¡× »³·Á¸©¡¦ºúÀîÂ¼
ßê¡Ê¤³¤¦¡Ë¤¯¤ó 4ºÐ8¤«·î¡¦ÂÀÀ»¡Ê¤¿¤¤¤»¤¤¡Ë¤¯¤ó 4ºÐ2¤«·î
º£Æü¤ÏÃçÎÉ¤·2²ÈÂ²¤Ç¡¢¤«¤Þ¤¯¤é¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ßê¤¯¤ó¤ÈÂÀÀ»¤¯¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä«¤«¤é½àÈ÷¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Âç¤¤Ê¤«¤Þ¤¯¤é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿©ºà¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤òÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À³Ê¤Î°ã¤¦Æó¿Í¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ä¤«¤¤¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
©¡Öºù¼é¤ê¡Ê¤µ¤¯¤é¤â¤ê¡Ë¡× »³Íü¸©¡¦ËÌÅÎ»Ô
¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó 3ºÐ3¤«·î
Í»Ö¤ÇÂ¤¤Ã¤¿ºùÊÂÌÚ¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öºù¼é¤ê(¤µ¤¯¤é¤â¤ê)¡×¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¡¢ºù¤¬¸µµ¤¤Ë°é¤Ä¤è¤¦¤Ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºù¤¬¤¤ì¤¤¤Êµ¨Àá¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«ÌÏÍÍ¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê±«¤ÎÆü¤Ç¤â¡¢ºù¤ò¸«¤Ë¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¸òÄÌÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öºù¼é¤ê¡×¤Î°Ù¤Ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¼êºî¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤ªÃã¤òÆÏ¤±¤ë¤ª¤Ä¤«¤¤¤òÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÌµ»ö¤Ë¤ªÆÏ¤±¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¡Û
¡Ö¸ü´ß¤Î¤ê¤¹¤µ¤ó¡×~¤¢¤ì¤«¤é18Ç¯~ ËÌ³¤Æ»¡¦¸ü´ßÄ®
¿è¡Ê¤¤¤Ê¤»¡Ë¤Á¤ã¤ó 3ºÐ9¤«·î
¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤ë¤È¥ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë²Ä°¦¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÃå¤Æ¡¢¾ÃËÉÃÄ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¸å¡¢²´éÚ¤òÇã¤¦¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿è¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¿è¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤éÈÖÁÈ°¸¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£